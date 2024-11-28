На Землю надвигается геомагнитный шторм: прогноз магнитных бурь от астрофизиков на 29 ноября

Длительное затишье в геомагнитной активности закончилось и теперь метеозависимых людей ждут трудные времена, считают астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ Российской академии наук. Подробнее об их прогнозе магнитных бурь на 29 июня — в материале URA.RU.
Магнитные бури в ноябре 2024 года
Ноябрь начался с небольших возмущений в геомагнитном поле Земли, интенсивность которых не дотягивала до уровня магнитных бурь. Вплоть до 8 ноября дни, когда магнитосфера спокойна, чередовались с периодами возбуждения.
9 и 10 ноября Земля находилась во власти магнитной бури. По классификации астрофизиков она была слабой, но те, чье самочувствие во многом зависит от погоды, ощутили ее на себе.
Более двух недель — с 11 по 27 ноября — космическая погода оставалась спокойной. На этот период солнечная активность немного затормозилась и дала метеочувствительным возможность сделать передышку.
Будет ли магнитная буря 29 ноября
Ученые прогнозируют, что период спокойствия в геомагнитном поле Земли закончится вечером 28 ноября. После 18 часов по Москве магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а ближе к полуночи начнется магнитная буря.
Kp-индекс, который используют для оценки уровня возмущенности магнитного поля, 28 ноября достигнет пяти единиц — это минимальный для магнитной бури уровень. По прогнозу, ночью 29 ноября он будет оставаться на уровне между четырьмя и пятью баллами, а утром вырастет почти до шести.
В обед 29 ноября магнитная буря даст передышку, а к вечеру Kp-индекс вновь приблизится к пяти баллам. В поздние часы магнитосфера вновь успокоится. Ночь с 29 на 30 ноября обещает быть благоприятной.
Прогноз магнитных бурь, как и метеорологический имеет не 100% точность. По мнению астрофизиков, вероятность магнитной бури 29 ноября составляет 20%, а сильного магнитного шторма — 40%.
Как помочь себе во время магнитных бурь
Магнитная буря — сложный период для многих людей. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями в это время могут испытать проблемы со здоровьем. Во время магнитных бурь могут возникнуть головная боль и головокружения, появиться слабость и повышенная утомляемость. Еще один характерный симптом — боли в суставах.
Врачи рекомендуют метеозависимым людям не перегружать себя в дни магнитных бурь: вовремя ложиться спать, делать перерывы в работе для восстановления сил. Помочь улучшить самочувствие может прогулка на свежем воздухе или небольшая физическая активность. Если перечисленные способы не помогают нормализовать состояние, лучше обратиться к врачу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.