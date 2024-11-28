Спрос на перевозку товаров в «Черную пятницу» почти вдвое вырос в Челябинске

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Спрос на грузоперевозки в Челябинске вырос на 85%
Спрос на грузоперевозки в Челябинске вырос на 85% Фото:

В Челябинске спрос на перевозку товаров у бизнеса вырос на 85%. Представители бизнеса все чаще обращаются к рынку частных перевозчиков для организации междугородних грузоперевозок с доставкой до маркетплейсов, сообщил 28 ноября сообщили в пресс-службе «Авито услуги».

«Накануне „Черной пятницы“ у бизнеса в Челябинске вырос спрос на доставку грузов до маркетплейсов. Интерес к грузоперевозкам в городе увеличился на 85%», — сообщили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, в коммерческих грузоперевозках больше всего заинтересованы жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга. Больше всего спросом на услуги по доставке товаров до маркетплейсов в Ярославле (+126%), Воронеже (+114%), Краснодаре (+100%), Екатеринбурге (+85%) и Уфе (+76%).

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В Челябинске спрос на перевозку товаров у бизнеса вырос на 85%. Представители бизнеса все чаще обращаются к рынку частных перевозчиков для организации междугородних грузоперевозок с доставкой до маркетплейсов, сообщил 28 ноября сообщили в пресс-службе «Авито услуги». «Накануне „Черной пятницы“ у бизнеса в Челябинске вырос спрос на доставку грузов до маркетплейсов. Интерес к грузоперевозкам в городе увеличился на 85%», — сообщили в пресс-службе. При этом в пресс-службе отметили, в коммерческих грузоперевозках больше всего заинтересованы жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга. Больше всего спросом на услуги по доставке товаров до маркетплейсов в Ярославле (+126%), Воронеже (+114%), Краснодаре (+100%), Екатеринбурге (+85%) и Уфе (+76%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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