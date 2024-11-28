Спрос на перевозку товаров в «Черную пятницу» почти вдвое вырос в Челябинске

В Челябинске спрос на перевозку товаров у бизнеса вырос на 85%. Представители бизнеса все чаще обращаются к рынку частных перевозчиков для организации междугородних грузоперевозок с доставкой до маркетплейсов, сообщил 28 ноября сообщили в пресс-службе «Авито услуги».
«Накануне „Черной пятницы“ у бизнеса в Челябинске вырос спрос на доставку грузов до маркетплейсов. Интерес к грузоперевозкам в городе увеличился на 85%», — сообщили в пресс-службе.
При этом в пресс-службе отметили, в коммерческих грузоперевозках больше всего заинтересованы жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга. Больше всего спросом на услуги по доставке товаров до маркетплейсов в Ярославле (+126%), Воронеже (+114%), Краснодаре (+100%), Екатеринбурге (+85%) и Уфе (+76%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!