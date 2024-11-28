28 ноября 2024

Первый вице-мэр Екатеринбурга разнес чиновников за уборку, пока шеф в отпуске

Замглавы Екатеринбурга Сутягин раскритиковал уборку улиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Города России 2030: координационный совет Екатеринбургской городской агломерации. Екатеринбург , сутягин игорь
Игорь Сутягин поручил усилить уборку тротуаров и остановок Фото:

Первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин обрушился с критикой на руководителей районов за плохую уборку тротуаров. Чиновникам дано задание активизироваться в этом направлении, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Сутягин проводил совещание потому, что его шеф Алексей Орлов еще в отпуске.

«Снега на дорогах нет, поэтому проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии. Но есть вопросы к качеству уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок. Имеются случаи травматизма среди горожан. И этот вопрос ненадлежащим образом контролируется районными администрациями. Также несколько дней наблюдается смог, что добавляет пыли и грязи. Прошу заняться тщательной уборкой городских улиц», — сказал Сутягин.

Префекты отчитались о проделанной работе за последние сутки: накануне днем и ночью 29 ноября очисткой улиц занимались 407 рабочих и 222 единицы техники. За город вывезли 1,5 тонны снега и 42 тонны мусора. Сегодня днем на улицу выведут 350 коммунальщиков и 134 единиц уборочной техники.

Екатеринбург замело снегом в начале ноября. Власти «вспышку проспали», констатировал на одном из совещаний Орлов. И там же объявил: главы районов, курирующие ДЭУ, будут депремированы. «Не заставляйте меня принимать кадровые решения», — пересказал месседж главы один из свидетелей.

Потом наступила оттепель, и город буквально утонул в грязи. URA.RU публиковало фото, как это было.

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Первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин обрушился с критикой на руководителей районов за плохую уборку тротуаров. Чиновникам дано задание активизироваться в этом направлении, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Сутягин проводил совещание потому, что его шеф Алексей Орлов еще в отпуске. «Снега на дорогах нет, поэтому проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии. Но есть вопросы к качеству уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок. Имеются случаи травматизма среди горожан. И этот вопрос ненадлежащим образом контролируется районными администрациями. Также несколько дней наблюдается смог, что добавляет пыли и грязи. Прошу заняться тщательной уборкой городских улиц», — сказал Сутягин. Префекты отчитались о проделанной работе за последние сутки: накануне днем и ночью 29 ноября очисткой улиц занимались 407 рабочих и 222 единицы техники. За город вывезли 1,5 тонны снега и 42 тонны мусора. Сегодня днем на улицу выведут 350 коммунальщиков и 134 единиц уборочной техники. Екатеринбург замело снегом в начале ноября. Власти «вспышку проспали», констатировал на одном из совещаний Орлов. И там же объявил: главы районов, курирующие ДЭУ, будут депремированы. «Не заставляйте меня принимать кадровые решения», — пересказал месседж главы один из свидетелей. Потом наступила оттепель, и город буквально утонул в грязи. URA.RU публиковало фото, как это было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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