Первый вице-мэр Екатеринбурга разнес чиновников за уборку, пока шеф в отпуске

Замглавы Екатеринбурга Сутягин раскритиковал уборку улиц

29 ноября 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Игорь Сутягин поручил усилить уборку тротуаров и остановок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин обрушился с критикой на руководителей районов за плохую уборку тротуаров. Чиновникам дано задание активизироваться в этом направлении, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Сутягин проводил совещание потому, что его шеф Алексей Орлов еще в отпуске. «Снега на дорогах нет, поэтому проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии. Но есть вопросы к качеству уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок. Имеются случаи травматизма среди горожан. И этот вопрос ненадлежащим образом контролируется районными администрациями. Также несколько дней наблюдается смог, что добавляет пыли и грязи. Прошу заняться тщательной уборкой городских улиц», — сказал Сутягин. Префекты отчитались о проделанной работе за последние сутки: накануне днем и ночью 29 ноября очисткой улиц занимались 407 рабочих и 222 единицы техники. За город вывезли 1,5 тонны снега и 42 тонны мусора. Сегодня днем на улицу выведут 350 коммунальщиков и 134 единиц уборочной техники. Екатеринбург замело снегом в начале ноября. Власти «вспышку проспали», констатировал на одном из совещаний Орлов. И там же объявил: главы районов, курирующие ДЭУ, будут депремированы. «Не заставляйте меня принимать кадровые решения», — пересказал месседж главы один из свидетелей. Потом наступила оттепель, и город буквально утонул в грязи. URA.RU публиковало фото, как это было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин обрушился с критикой на руководителей районов за плохую уборку тротуаров. Чиновникам дано задание активизироваться в этом направлении, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Сутягин проводил совещание потому, что его шеф Алексей Орлов еще в отпуске. «Снега на дорогах нет, поэтому проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии. Но есть вопросы к качеству уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок. Имеются случаи травматизма среди горожан. И этот вопрос ненадлежащим образом контролируется районными администрациями. Также несколько дней наблюдается смог, что добавляет пыли и грязи. Прошу заняться тщательной уборкой городских улиц», — сказал Сутягин. Префекты отчитались о проделанной работе за последние сутки: накануне днем и ночью 29 ноября очисткой улиц занимались 407 рабочих и 222 единицы техники. За город вывезли 1,5 тонны снега и 42 тонны мусора. Сегодня днем на улицу выведут 350 коммунальщиков и 134 единиц уборочной техники. Екатеринбург замело снегом в начале ноября. Власти «вспышку проспали», констатировал на одном из совещаний Орлов. И там же объявил: главы районов, курирующие ДЭУ, будут депремированы. «Не заставляйте меня принимать кадровые решения», — пересказал месседж главы один из свидетелей. Потом наступила оттепель, и город буквально утонул в грязи. URA.RU публиковало фото, как это было.