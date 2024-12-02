«По опасным моментам Челябинск выиграл, но счет на табло»: «Трактор» рискует потерять лидерство КХЛ

«Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4

02 декабря 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

По ходу матча ХК «Трактор» сменил вратаря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский ХК «Трактор» 2 декабря проиграл ближайшему преследователю по турнирной таблице в лице «Салавата Юлаева» со счетом 1:4. Теперь разрыв между командами составляет два очка. Игра проходила в Уфе. Счет открыли хозяева: на шестой минуте первого период отличился Владислав Ефремов. Спустя несколько игровых эпизодов «Салават Юлаев» укрепил лидерство, благодаря голу Михаила Науменкова. Главный тренер челябинцев Бенуа Гру после такого старта был вынужден сменить вратаря. Место Сергея Мыльникова в воротах занял Зак Фукале. Команда же собралась и еще до первого перерыва успела отыграть одну шайбу: красивую комбинацию на чужом пятаке завершил Никита Тертышный. Во втором периоде челябинцы имели несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет: три раза они играли в большинстве. Хозяева же огрызались контратаками. Хоккей проходил на встречных курсах. И за четыре секунды до конца второй двадцатиминутки форвард уфимцев Джошуа Ливо вновь увеличил преимущество своей команды до двух шайб. За 10 минут до конца третьего периода форвард уфимцев Шелдон Рэмпал сделал преимущество команды вполне комфортным: счет в матче стал 4:1 в пользу «Салавата Юлаева». Челябинцы же в заключительном отрезке так и нашли своей игры. В середине регулярного сезона (ХК «Трактор» сыграл 33 игры из 68) челябинцы пока продолжают удерживать лидерство Восточной конференции КХЛ. На счету «черно-белых» 46 очков. У ближайшего преследователя, «Салавата Юлаева», 44 очка. При этом у уфимцев еще две игры в запасе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский ХК «Трактор» 2 декабря проиграл ближайшему преследователю по турнирной таблице в лице «Салавата Юлаева» со счетом 1:4. Теперь разрыв между командами составляет два очка. Игра проходила в Уфе. Счет открыли хозяева: на шестой минуте первого период отличился Владислав Ефремов. Спустя несколько игровых эпизодов «Салават Юлаев» укрепил лидерство, благодаря голу Михаила Науменкова. Главный тренер челябинцев Бенуа Гру после такого старта был вынужден сменить вратаря. Место Сергея Мыльникова в воротах занял Зак Фукале. Команда же собралась и еще до первого перерыва успела отыграть одну шайбу: красивую комбинацию на чужом пятаке завершил Никита Тертышный. Во втором периоде челябинцы имели несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет: три раза они играли в большинстве. Хозяева же огрызались контратаками. Хоккей проходил на встречных курсах. И за четыре секунды до конца второй двадцатиминутки форвард уфимцев Джошуа Ливо вновь увеличил преимущество своей команды до двух шайб. За 10 минут до конца третьего периода форвард уфимцев Шелдон Рэмпал сделал преимущество команды вполне комфортным: счет в матче стал 4:1 в пользу «Салавата Юлаева». Челябинцы же в заключительном отрезке так и нашли своей игры. В середине регулярного сезона (ХК «Трактор» сыграл 33 игры из 68) челябинцы пока продолжают удерживать лидерство Восточной конференции КХЛ. На счету «черно-белых» 46 очков. У ближайшего преследователя, «Салавата Юлаева», 44 очка. При этом у уфимцев еще две игры в запасе.