04 декабря 2024

Лихач на BMW устроил дрифт и протаранил забор в центре Екатеринбурга. Видео

Екатеринбуржец на BMW устроил дрифт и снес забор на проспекте Ленина
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасный дрифт привел к неуправляемому заносу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Ленина водитель BMW дрифтом вошел в поворот и протаранил забор. Лихач чудом не сбил мужчину, ожидавшего трамвай. Видео с аварией публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

ДТП произошло вечером 29 ноября. Опасный дрифт привел к неуправляемому заносу иномарки. Мужчина, которого чуть не снесла машина, успел уклониться от удара. После столкновения на место вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГАИ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на проспекте Ленина водитель BMW дрифтом вошел в поворот и протаранил забор. Лихач чудом не сбил мужчину, ожидавшего трамвай. Видео с аварией публикует неофициальный telegram-канал мэрии. ДТП произошло вечером 29 ноября. Опасный дрифт привел к неуправляемому заносу иномарки. Мужчина, которого чуть не снесла машина, успел уклониться от удара. После столкновения на место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГАИ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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