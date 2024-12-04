Происшествия ДТП Лихач на BMW устроил дрифт и протаранил забор в центре Екатеринбурга. Видео Екатеринбуржец на BMW устроил дрифт и снес забор на проспекте Ленина 05 декабря 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + Опасный дрифт привел к неуправляемому заносу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Ленина водитель BMW дрифтом вошел в поворот и протаранил забор. Лихач чудом не сбил мужчину, ожидавшего трамвай. Видео с аварией публикует неофициальный telegram-канал мэрии. ДТП произошло вечером 29 ноября. Опасный дрифт привел к неуправляемому заносу иномарки. Мужчина, которого чуть не снесла машина, успел уклониться от удара. После столкновения на место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГАИ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на проспекте Ленина водитель BMW дрифтом вошел в поворот и протаранил забор. Лихач чудом не сбил мужчину, ожидавшего трамвай. Видео с аварией публикует неофициальный telegram-канал мэрии. ДТП произошло вечером 29 ноября. Опасный дрифт привел к неуправляемому заносу иномарки. Мужчина, которого чуть не снесла машина, успел уклониться от удара. После столкновения на место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГАИ. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям