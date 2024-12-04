Опасный дрифт привел к неуправляемому заносу (архивное фото)
В Екатеринбурге на проспекте Ленина водитель BMW дрифтом вошел в поворот и протаранил забор. Лихач чудом не сбил мужчину, ожидавшего трамвай. Видео с аварией публикует неофициальный telegram-канал мэрии.
ДТП произошло вечером 29 ноября. Опасный дрифт привел к неуправляемому заносу иномарки. Мужчина, которого чуть не снесла машина, успел уклониться от удара. После столкновения на место вызвали сотрудников Госавтоинспекции.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГАИ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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