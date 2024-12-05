Бывший санаторий в Перми передан РПЦ

Помимо воскресной школы в здании разместятся паломники
Здание бывшего санатория, расположенного в микрорайоне Бахаревка в Перми, передано в собственность РПЦ. Там планируется открытие воскресной школы.
«Бывший пульмонологический санаторий расположен недалеко от станции „Бахаревка“. Сейчас здание передано в собственность Богородице-Казанскому Серафимо-Алексеевскому женскому монастырю», — сообщает минимущества Пермского края.
Площадь участка составляет 1,32 га. На нем расположено здание санатория и водокачка. Помимо воскресной школы в здании будет располагаться гостиница для паломников.
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