Бывший санаторий в Перми передан РПЦ

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Помимо воскресной школы в здании разместятся паломники
Помимо воскресной школы в здании разместятся паломники Фото:

Здание бывшего санатория, расположенного в микрорайоне Бахаревка в Перми, передано в собственность РПЦ. Там планируется открытие воскресной школы.

«Бывший пульмонологический санаторий расположен недалеко от станции „Бахаревка“. Сейчас здание передано в собственность Богородице-Казанскому Серафимо-Алексеевскому женскому монастырю», — сообщает минимущества Пермского края.

Площадь участка составляет 1,32 га. На нем расположено здание санатория и водокачка. Помимо воскресной школы в здании будет располагаться гостиница для паломников.

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Здание бывшего санатория, расположенного в микрорайоне Бахаревка в Перми, передано в собственность РПЦ. Там планируется открытие воскресной школы. «Бывший пульмонологический санаторий расположен недалеко от станции „Бахаревка“. Сейчас здание передано в собственность Богородице-Казанскому Серафимо-Алексеевскому женскому монастырю», — сообщает минимущества Пермского края. Площадь участка составляет 1,32 га. На нем расположено здание санатория и водокачка. Помимо воскресной школы в здании будет располагаться гостиница для паломников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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