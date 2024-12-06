В Екатеринбурге на площадке МТС Live Холл выступил певец Леша Свик (родом из Екатеринбурга). На одной сцене с ним выступили две другие екатеринбургские звезды: Олег Майами и Niletto.
«Исторический момент: Леша, Олег и Niletto на одной сцене в Екатеринбурге. „Не вспоминай“ (совместная песня артистов — прим. URA.RU)», — передает telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО».
Концерт Свик начал со слов: «я просто люблю возвращаться домой». Он пообещал много разговаривать с публикой и сюрпризы. Далее он порадовал фанатов хитами «Луна», «Я хочу танцевать», «Самолеты», в честь которых полетели бумажные самолетики, и другими. Артист не забыл спеть песню о своей дочери Эмилии. Кроме того, на сцену поддержать Лешу Свика вышла его мама.
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