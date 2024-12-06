06 декабря 2024

В Екатеринбурге на одной сцене спели Леша Свик, Niletto и Олег Майами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Леша Свик был рад вернуться домой в Екатеринбург
Леша Свик был рад вернуться домой в Екатеринбург Фото:

В Екатеринбурге на площадке МТС Live Холл выступил певец Леша Свик (родом из Екатеринбурга). На одной сцене с ним выступили две другие екатеринбургские звезды: Олег Майами и Niletto.

«Исторический момент: Леша, Олег и Niletto на одной сцене в Екатеринбурге. „Не вспоминай“ (совместная песня артистов — прим. URA.RU)», — передает telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО».

Концерт Свик начал со слов: «я просто люблю возвращаться домой». Он пообещал много разговаривать с публикой и сюрпризы. Далее он порадовал фанатов хитами «Луна», «Я хочу танцевать», «Самолеты», в честь которых полетели бумажные самолетики, и другими. Артист не забыл спеть песню о своей дочери Эмилии. Кроме того, на сцену поддержать Лешу Свика вышла его мама.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на площадке МТС Live Холл выступил певец Леша Свик (родом из Екатеринбурга). На одной сцене с ним выступили две другие екатеринбургские звезды: Олег Майами и Niletto. «Исторический момент: Леша, Олег и Niletto на одной сцене в Екатеринбурге. „Не вспоминай“ (совместная песня артистов — прим. URA.RU)», — передает telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО». Концерт Свик начал со слов: «я просто люблю возвращаться домой». Он пообещал много разговаривать с публикой и сюрпризы. Далее он порадовал фанатов хитами «Луна», «Я хочу танцевать», «Самолеты», в честь которых полетели бумажные самолетики, и другими. Артист не забыл спеть песню о своей дочери Эмилии. Кроме того, на сцену поддержать Лешу Свика вышла его мама.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...