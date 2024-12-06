Оба трамвая сильно пострадали в результате ДТП
МЧС России по Пермскому краю показало кадры с места происшествия в Перми, где столкнулись два трамвая. Видео появилось в официальных соцсетях ведомства.
На кадрах видно, что оба трамвая сильно пострадали в результате ДТП: повреждены корпуса и выбиты стекла. Сотрудники оперативных служб эвакуируют людей, на месте стоит спецтехника.
Предварительно установлено, что водитель одного из трамваев уснул. Это и стало причиной ДТП. На месте работают специалисты СУ СК России по Пермскому краю. Они осматривают место ЧП и проводят необходимые судебные экспертизы.
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