06 декабря 2024

МЧС Пермского края показало кадры с места ДТП с трамваями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Оба трамвая сильно пострадали в результате ДТП
Оба трамвая сильно пострадали в результате ДТП Фото:

МЧС России по Пермскому краю показало кадры с места происшествия в Перми, где столкнулись два трамвая. Видео появилось в официальных соцсетях ведомства.

На кадрах видно, что оба трамвая сильно пострадали в результате ДТП: повреждены корпуса и выбиты стекла. Сотрудники оперативных служб эвакуируют людей, на месте стоит спецтехника.

Предварительно установлено, что водитель одного из трамваев уснул. Это и стало причиной ДТП. На месте работают специалисты СУ СК России по Пермскому краю. Они осматривают место ЧП и проводят необходимые судебные экспертизы.

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МЧС России по Пермскому краю показало кадры с места происшествия в Перми, где столкнулись два трамвая. Видео появилось в официальных соцсетях ведомства. На кадрах видно, что оба трамвая сильно пострадали в результате ДТП: повреждены корпуса и выбиты стекла. Сотрудники оперативных служб эвакуируют людей, на месте стоит спецтехника. Предварительно установлено, что водитель одного из трамваев уснул. Это и стало причиной ДТП. На месте работают специалисты СУ СК России по Пермскому краю. Они осматривают место ЧП и проводят необходимые судебные экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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