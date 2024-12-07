В Екатеринбурге босой парень до комы избил пенсионерку

08 декабря 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Женщину жестоко избили в разгар дня, ее увезли в реанимацию Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU В Екатеринбурге на улице 40-летия Октября молодой человек набросился на пенсионерку, которая в коме со страшными травмами попала в больницу. Поймать нападавшего удалось по горячим следам, сообщил URA.RU источник. «71-летнюю женщину на скорой доставили в больницу №24. У нее были открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, несколько переломов черепа и другие травмы. Пациентка находилась в коме, ее поместили на ИВЛ. Очевидцы сообщили, что пенсионерку избил какой-то парень в черной одежде и при этом босой. То же самое подтвердили и изъятые с камер видеонаблюдения записи», — рассказал собеседник агентства. Предполагаемого злодея удалось оперативно поймать на бульваре Культуры, он был сильно пьян и вел себя неадекватно. Парню 22 года, он работает грузчиком в торговой сети «Лента» и сейчас помещен в СИЗО. За жизнь избитой им пожилой женщины борются врачи. Как добавили в УМВД России по Екатеринбургу, подозреваемый задержан сотрудниками полиции в порядке ст. 91 УПК РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. Обновлено в 15.17: добавлен комментарий полиции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице 40-летия Октября молодой человек набросился на пенсионерку, которая в коме со страшными травмами попала в больницу. Поймать нападавшего удалось по горячим следам, сообщил URA.RU источник. «71-летнюю женщину на скорой доставили в больницу №24. У нее были открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, несколько переломов черепа и другие травмы. Пациентка находилась в коме, ее поместили на ИВЛ. Очевидцы сообщили, что пенсионерку избил какой-то парень в черной одежде и при этом босой. То же самое подтвердили и изъятые с камер видеонаблюдения записи», — рассказал собеседник агентства. Предполагаемого злодея удалось оперативно поймать на бульваре Культуры, он был сильно пьян и вел себя неадекватно. Парню 22 года, он работает грузчиком в торговой сети «Лента» и сейчас помещен в СИЗО. За жизнь избитой им пожилой женщины борются врачи. Как добавили в УМВД России по Екатеринбургу, подозреваемый задержан сотрудниками полиции в порядке ст. 91 УПК РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. Обновлено в 15.17: добавлен комментарий полиции