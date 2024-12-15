N-TV: в Германии изъявили желание присоединиться к спецоперации на Украине

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, германия, флаг фрг
ФРГ заявила о желании стать участником конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия хочет стать полноценным участником конфликта на Украине. Об этом заявил эксперт по России Йенс Зигерт.

«Мы не хотим прямого столкновения с Москвой, но сказать, что мы не хотим становиться участниками конфликта, значит игнорировать реальность», — передает слова Зигерта немецкий канал N-TV. Он также отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие лидеры забывают, что Россия относится к Западу как к военному врагу.

15 декабря партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выпустила резолюцию за мир на русском, немецком и английском языках. В документе открыто подчеркивается критика в адрес США. По словам авторов, отделение России от Европы стало частью плана Соединенных Штатов. Об этом сообщал 360.ru.

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Германия хочет стать полноценным участником конфликта на Украине. Об этом заявил эксперт по России Йенс Зигерт. «Мы не хотим прямого столкновения с Москвой, но сказать, что мы не хотим становиться участниками конфликта, значит игнорировать реальность», — передает слова Зигерта немецкий канал N-TV. Он также отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие лидеры забывают, что Россия относится к Западу как к военному врагу. 15 декабря партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выпустила резолюцию за мир на русском, немецком и английском языках. В документе открыто подчеркивается критика в адрес США. По словам авторов, отделение России от Европы стало частью плана Соединенных Штатов. Об этом сообщал 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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