Германия хочет стать полноценным участником конфликта на Украине. Об этом заявил эксперт по России Йенс Зигерт.
«Мы не хотим прямого столкновения с Москвой, но сказать, что мы не хотим становиться участниками конфликта, значит игнорировать реальность», — передает слова Зигерта немецкий канал N-TV. Он также отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие лидеры забывают, что Россия относится к Западу как к военному врагу.
15 декабря партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выпустила резолюцию за мир на русском, немецком и английском языках. В документе открыто подчеркивается критика в адрес США. По словам авторов, отделение России от Европы стало частью плана Соединенных Штатов. Об этом сообщал 360.ru.
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Германия хочет стать полноценным участником конфликта на Украине. Об этом заявил эксперт по России Йенс Зигерт. «Мы не хотим прямого столкновения с Москвой, но сказать, что мы не хотим становиться участниками конфликта, значит игнорировать реальность», — передает слова Зигерта немецкий канал N-TV. Он также отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие лидеры забывают, что Россия относится к Западу как к военному врагу. 15 декабря партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выпустила резолюцию за мир на русском, немецком и английском языках. В документе открыто подчеркивается критика в адрес США. По словам авторов, отделение России от Европы стало частью плана Соединенных Штатов. Об этом сообщал 360.ru.