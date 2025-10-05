В Москве найден мертвым бывший директор издательства «Правда»

Вячеслава Леонтьева нашли под окнами его квартиры
Вячеслава Леонтьева нашли под окнами его квартиры Фото:

Бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев погиб в Москве, по предварительным данным, совершив самоубийство. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, отметив, что смерть могла наступить на фоне нервного срыва.

Тело 87-летнего мужчины было обнаружено под окнами его квартиры. Следов насильственной смерти не обнаружено. Леонтьев работал в издательстве «Правда» с 1971 года, а в 1984 году возглавил его и руководил до преобразования во ФГУП «Пресса».

