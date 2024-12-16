16 декабря 2024

Почти 40 тонн конфискованного сахара таможенники Челябинска передали детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , сахар, песок
Сахар пытались вывезти из России под видом минеральных удобрений Фото:

В челябинские социальные учреждения помощи детям передали 37 тонн задержанного на границе сахара, который пытались вывезти по поддельным документам. Об этом 17 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Конфискованный сахар отправился в центры помощи детям города Южноуральска, Еманжелинского и Кусинского районов. Им безвозмездно передано 37 тонн сахара», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сахар был задержан на российско-казахстанской границе в Троицком районе. 740 мешков продукции пытались вывезти под видом минеральных удобрений. Вывоз из страны свекловичного и тростникового сахара по закону запрещен, напомнили в ведомстве. Поэтому продукцию у владельца конфисковали и обратили ее в федеральную собственность.

В России ранее предложили исключить повторения ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался весной 2022 года. Тогда сахар продавался за 85,6 рубля за килограмм. Власти намерены заменить семена сахарной свеклы из США и Европы на отечественные аналоги.

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В челябинские социальные учреждения помощи детям передали 37 тонн задержанного на границе сахара, который пытались вывезти по поддельным документам. Об этом 17 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Конфискованный сахар отправился в центры помощи детям города Южноуральска, Еманжелинского и Кусинского районов. Им безвозмездно передано 37 тонн сахара», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сахар был задержан на российско-казахстанской границе в Троицком районе. 740 мешков продукции пытались вывезти под видом минеральных удобрений. Вывоз из страны свекловичного и тростникового сахара по закону запрещен, напомнили в ведомстве. Поэтому продукцию у владельца конфисковали и обратили ее в федеральную собственность. В России ранее предложили исключить повторения ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался весной 2022 года. Тогда сахар продавался за 85,6 рубля за килограмм. Власти намерены заменить семена сахарной свеклы из США и Европы на отечественные аналоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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