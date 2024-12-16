Почти 40 тонн конфискованного сахара таможенники Челябинска передали детям

В челябинские социальные учреждения помощи детям передали 37 тонн задержанного на границе сахара, который пытались вывезти по поддельным документам. Об этом 17 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«Конфискованный сахар отправился в центры помощи детям города Южноуральска, Еманжелинского и Кусинского районов. Им безвозмездно передано 37 тонн сахара», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Сахар был задержан на российско-казахстанской границе в Троицком районе. 740 мешков продукции пытались вывезти под видом минеральных удобрений. Вывоз из страны свекловичного и тростникового сахара по закону запрещен, напомнили в ведомстве. Поэтому продукцию у владельца конфисковали и обратили ее в федеральную собственность.
В России ранее предложили исключить повторения ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался весной 2022 года. Тогда сахар продавался за 85,6 рубля за килограмм. Власти намерены заменить семена сахарной свеклы из США и Европы на отечественные аналоги.
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