16 декабря 2024

На модернизированном челябинском производстве откроется музей зерна

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства в Челябинск, элеватор, союзпищепром
В музее предприятия «Союзпищепром» планируют проводить профориентацию школьников Фото:

В центре Челябинска объединение «Союзпищепром» откроет музей зерна, где будут проводиться профориентационные занятия для школьников — будущих аграриев. Об этом рассказали губерантору Челябинской области Алексею Текслеру в ходе визита по модернизированным линиям предприятия.

«В ближайших планах руководства предприятия открытие музея зерна. Он будет доступен для всех жителей Челябинска и гостей города. Посетители смогут не только ознакомиться с историей продуктов питания, но и самостоятельно что-то приготовить из них», — сообщили губернатору в ходе экскурсии руководители холдинга.

Текслер подчеркнул, что новый музей станет популярным и интересным для детей. Там можно будет проводить профориентационные занятия, демонстрируя возможности современной пищевой промышленности, а также взращивать новых аграриев.

«Уверен, что многие дети и школьники благодаря этому смогут строить свою профессиональную траекторию, идти учиться в наш аграрный университет», — подытожил Текслер. Глава региона поблагодарил руководство холдинга и всю его команду за вклад в развитие региона и обеспечение продовольственной безопасности страны.

За последние десять лет холдин модернизировал ряд линий, где производят растительные напитки, лапшу и крупы. Мощности предприятия работают в том числе и на рост экспортируемой продукции.

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В центре Челябинска объединение «Союзпищепром» откроет музей зерна, где будут проводиться профориентационные занятия для школьников — будущих аграриев. Об этом рассказали губерантору Челябинской области Алексею Текслеру в ходе визита по модернизированным линиям предприятия. «В ближайших планах руководства предприятия открытие музея зерна. Он будет доступен для всех жителей Челябинска и гостей города. Посетители смогут не только ознакомиться с историей продуктов питания, но и самостоятельно что-то приготовить из них», — сообщили губернатору в ходе экскурсии руководители холдинга. Текслер подчеркнул, что новый музей станет популярным и интересным для детей. Там можно будет проводить профориентационные занятия, демонстрируя возможности современной пищевой промышленности, а также взращивать новых аграриев. «Уверен, что многие дети и школьники благодаря этому смогут строить свою профессиональную траекторию, идти учиться в наш аграрный университет», — подытожил Текслер. Глава региона поблагодарил руководство холдинга и всю его команду за вклад в развитие региона и обеспечение продовольственной безопасности страны. За последние десять лет холдин модернизировал ряд линий, где производят растительные напитки, лапшу и крупы. Мощности предприятия работают в том числе и на рост экспортируемой продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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