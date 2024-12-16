На модернизированном челябинском производстве откроется музей зерна

17 декабря 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

В музее предприятия «Союзпищепром» планируют проводить профориентацию школьников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска объединение «Союзпищепром» откроет музей зерна, где будут проводиться профориентационные занятия для школьников — будущих аграриев. Об этом рассказали губерантору Челябинской области Алексею Текслеру в ходе визита по модернизированным линиям предприятия. «В ближайших планах руководства предприятия открытие музея зерна. Он будет доступен для всех жителей Челябинска и гостей города. Посетители смогут не только ознакомиться с историей продуктов питания, но и самостоятельно что-то приготовить из них», — сообщили губернатору в ходе экскурсии руководители холдинга. Текслер подчеркнул, что новый музей станет популярным и интересным для детей. Там можно будет проводить профориентационные занятия, демонстрируя возможности современной пищевой промышленности, а также взращивать новых аграриев. «Уверен, что многие дети и школьники благодаря этому смогут строить свою профессиональную траекторию, идти учиться в наш аграрный университет», — подытожил Текслер. Глава региона поблагодарил руководство холдинга и всю его команду за вклад в развитие региона и обеспечение продовольственной безопасности страны. За последние десять лет холдин модернизировал ряд линий, где производят растительные напитки, лапшу и крупы. Мощности предприятия работают в том числе и на рост экспортируемой продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска объединение «Союзпищепром» откроет музей зерна, где будут проводиться профориентационные занятия для школьников — будущих аграриев. Об этом рассказали губерантору Челябинской области Алексею Текслеру в ходе визита по модернизированным линиям предприятия. «В ближайших планах руководства предприятия открытие музея зерна. Он будет доступен для всех жителей Челябинска и гостей города. Посетители смогут не только ознакомиться с историей продуктов питания, но и самостоятельно что-то приготовить из них», — сообщили губернатору в ходе экскурсии руководители холдинга. Текслер подчеркнул, что новый музей станет популярным и интересным для детей. Там можно будет проводить профориентационные занятия, демонстрируя возможности современной пищевой промышленности, а также взращивать новых аграриев. «Уверен, что многие дети и школьники благодаря этому смогут строить свою профессиональную траекторию, идти учиться в наш аграрный университет», — подытожил Текслер. Глава региона поблагодарил руководство холдинга и всю его команду за вклад в развитие региона и обеспечение продовольственной безопасности страны. За последние десять лет холдин модернизировал ряд линий, где производят растительные напитки, лапшу и крупы. Мощности предприятия работают в том числе и на рост экспортируемой продукции.