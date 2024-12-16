На модернизированном челябинском производстве откроется музей зерна

В центре Челябинска объединение «Союзпищепром» откроет музей зерна, где будут проводиться профориентационные занятия для школьников — будущих аграриев. Об этом рассказали губерантору Челябинской области Алексею Текслеру в ходе визита по модернизированным линиям предприятия.
«В ближайших планах руководства предприятия открытие музея зерна. Он будет доступен для всех жителей Челябинска и гостей города. Посетители смогут не только ознакомиться с историей продуктов питания, но и самостоятельно что-то приготовить из них», — сообщили губернатору в ходе экскурсии руководители холдинга.
Текслер подчеркнул, что новый музей станет популярным и интересным для детей. Там можно будет проводить профориентационные занятия, демонстрируя возможности современной пищевой промышленности, а также взращивать новых аграриев.
«Уверен, что многие дети и школьники благодаря этому смогут строить свою профессиональную траекторию, идти учиться в наш аграрный университет», — подытожил Текслер. Глава региона поблагодарил руководство холдинга и всю его команду за вклад в развитие региона и обеспечение продовольственной безопасности страны.
За последние десять лет холдин модернизировал ряд линий, где производят растительные напитки, лапшу и крупы. Мощности предприятия работают в том числе и на рост экспортируемой продукции.
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