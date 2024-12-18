Региональные власти поддержали строительство велнес-центра в пермском санатории

Велнес-центру «Аквамарин», который строят на территории курорта «Ключи» в Пермском крае, присвоили статут приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Такое решение принял Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе.
«18 декабря принято решение присвоить статус приоритетного инвестиционного проекта инициативе ЗАО „Курорт ‚Ключи‘“ по строительству центра здоровья „Аквамарин“. Завершить работы инициатор проекта планирует в 2027 году», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что сумма инвестиций равна 1,2 млн рублей.
Велнес-центр начали строить в 2022 году. В нем планируют сделать бассейн, бани, тренажерный зал, детскую зону, салон красоты и СПА-центр. Концепция велнес-центра подразумевает четыре стихии: земля, вода, воздух и огонь. Каждый этаж будет посвящен своей стихии.
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