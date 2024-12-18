Региональные власти поддержали строительство велнес-центра в пермском санатории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство центра планируют завершить в 2027 году
Строительство центра планируют завершить в 2027 году Фото:

Велнес-центру «Аквамарин», который строят на территории курорта «Ключи» в Пермском крае, присвоили статут приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Такое решение принял Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе.

«18 декабря принято решение присвоить статус приоритетного инвестиционного проекта инициативе ЗАО „Курорт ‚Ключи‘“ по строительству центра здоровья „Аквамарин“. Завершить работы инициатор проекта планирует в 2027 году», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что сумма инвестиций равна 1,2 млн рублей.

Велнес-центр начали строить в 2022 году. В нем планируют сделать бассейн, бани, тренажерный зал, детскую зону, салон красоты и СПА-центр. Концепция велнес-центра подразумевает четыре стихии: земля, вода, воздух и огонь. Каждый этаж будет посвящен своей стихии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Велнес-центру «Аквамарин», который строят на территории курорта «Ключи» в Пермском крае, присвоили статут приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Такое решение принял Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе. «18 декабря принято решение присвоить статус приоритетного инвестиционного проекта инициативе ЗАО „Курорт ‚Ключи‘“ по строительству центра здоровья „Аквамарин“. Завершить работы инициатор проекта планирует в 2027 году», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что сумма инвестиций равна 1,2 млн рублей. Велнес-центр начали строить в 2022 году. В нем планируют сделать бассейн, бани, тренажерный зал, детскую зону, салон красоты и СПА-центр. Концепция велнес-центра подразумевает четыре стихии: земля, вода, воздух и огонь. Каждый этаж будет посвящен своей стихии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...