«Могли жить полгода»: Коляда потерял миллионы, отменив из принципа гастроли в Москве

Екатеринбургский «Коляда-театр» потерял 12 миллионов рублей из-за отмены ежегодных гастролей в Москве на площадке Театрального центра «На Страстном». Драматург Николай Коляда принял такое решение после просьбы организаторов убрать из постановок актера Олега Ягодина.
«Мы в Москву ездили 18 лет подряд. И в этом году меня попросили заменить артиста Ягодина, хотя в начале 2024 года мы спокойно выступали на этой же площадке. Я отменил эти гастроли. Мы потеряли и радость москвичей, которые ждали нас, и огромные деньги — 12 миллионов рублей», — сообщил Николай Коляда в эфире «Комсомольской правды». По словам драматурга, на эти деньги театр мог жить полгода.
Коляда отметил, что многие москвичи оказались преданными поклонниками и отказались забирать деньги за билеты. «Я не буду говорить, сколько мне перевели. Но на эти деньги мы с коллективом сможем съездить на туристическую базу на 4 дня и отметить там Новый год», — заявил драматург.
«Коляда-театр» планировал показать в столице три премьеры — «Фауст», «Вий» и «Ночь игуаны». На некоторые из них были выкуплены почти все билеты. По словам Коляды, суд над Олегом Ягодиным был три года назад и он выплатил штраф в 40 тысяч рублей, а также принес извинения и «проклинал» себя за произошедшее.
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