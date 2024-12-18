18 декабря 2024

Челябинских животных начали лечить контрафактными препаратами из США и Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Для животных в регионе завезли контрафактные лекарства
Для животных в регионе завезли контрафактные лекарства Фото:

Животным в Челябинской области при лечении могут попасться контрафактные препараты из США и стран Европы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, челябинский импортер «Овавет» лекарства завез, хотя заключение службы на них отсутствует.

«В Россию были ввезены и введены в оборот лекарственные препараты „Бурса Гард REO“, „Нобилис IB Ma5“, „Нобилис ILT“ без действующего заключения GMP, что является нарушением требований регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств. Эти нарушения подтверждены данными оператора информационной системы по маркировке ветеринарных лекарственных препаратов „Честный знак“, — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.

В связи с этим ветеринарные аптеки, клиники и животноводческие предприятия инвесторы призвали изъять и утилизировать указанные лекарственные препараты. Также им необходимо сообщить в управление Россельхознадзора информацию о количестве обнаруженных контрафактных упаковок и объеме уже реализованной продукции.

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Животным в Челябинской области при лечении могут попасться контрафактные препараты из США и стран Европы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, челябинский импортер «Овавет» лекарства завез, хотя заключение службы на них отсутствует. «В Россию были ввезены и введены в оборот лекарственные препараты „Бурса Гард REO“, „Нобилис IB Ma5“, „Нобилис ILT“ без действующего заключения GMP, что является нарушением требований регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств. Эти нарушения подтверждены данными оператора информационной системы по маркировке ветеринарных лекарственных препаратов „Честный знак“, — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. В связи с этим ветеринарные аптеки, клиники и животноводческие предприятия инвесторы призвали изъять и утилизировать указанные лекарственные препараты. Также им необходимо сообщить в управление Россельхознадзора информацию о количестве обнаруженных контрафактных упаковок и объеме уже реализованной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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