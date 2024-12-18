Строительство логистического центра Wildberries в Пермском крае откладывается

Завершение строительства логистического центра Wildberries перенесли на 2028 год. Ранее работы планировалось закончить в 2027 году.
«ООО „РВБ“ перенесло срок строительства логистического центра Wildberries в деревне Устиново. Решение приняли на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Достроить комплекс планируется в 2028 году», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
В 2023 году проекту логистического центра Wildberries присвоили статус «приоритетного инвестиционного». Компания выделила на строительство 8,5 млрд рублей. Площадь нового логистического центра составит 170 тысяч квадратных метров.
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