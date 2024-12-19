Генпрокурор Краснов пообещал защитить бизнес от «чинуш»

Прокуратура РФ продолжит защищать добросовестных предпринимателей от неправомерных административных барьеров, которые создают некоторые чиновники. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, назвав таких чиновников «чинушами».
«Необходимо дальше работать и защищать добросовестных предпринимателей. Убирать все те административные барьеры, которые пытаются им поставить в связи с различными своими хотелками чинуши. Я не побоюсь этого слова. Не чиновники, а именно чинуши», — заявил Краснов на заседании комитетов Совета Федерации. Его слова приводит ТАСС.
Кроме того, генеральный прокурор подчеркнул, что прокуратура продолжит активное взаимодействие с бизнес-сообществом, включая личные приемы предпринимателей. Он добавил, что ведомство готов работать и оказывать поддержку бизнесу.
Инициативы Краснова в большей степени направлены на повышение прозрачности в сфере бизнеса и уменьшение коррупционных рисков. Ранее Краснов отметил, что в последние полгода в России были привлечены к ответственности тысячи лиц за коррупционные преступления, что подчеркивает стремление ведомства к борьбе с коррупцией на всех уровнях.
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