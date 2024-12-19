Генпрокурор Краснов пообещал защитить бизнес от «чинуш»

Генпрокурор Краснов: необходимо дальше защищать добросовестных предпринимателей
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Краснов отметил, что прокуроры продолжат взаимодействие с бизнесом, в том числе на личных приемах
Краснов отметил, что прокуроры продолжат взаимодействие с бизнесом, в том числе на личных приемах Фото:

Прокуратура РФ продолжит защищать добросовестных предпринимателей от неправомерных административных барьеров, которые создают некоторые чиновники. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, назвав таких чиновников «чинушами».

«Необходимо дальше работать и защищать добросовестных предпринимателей. Убирать все те административные барьеры, которые пытаются им поставить в связи с различными своими хотелками чинуши. Я не побоюсь этого слова. Не чиновники, а именно чинуши», — заявил Краснов на заседании комитетов Совета Федерации. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, генеральный прокурор подчеркнул, что прокуратура продолжит активное взаимодействие с бизнес-сообществом, включая личные приемы предпринимателей. Он добавил, что ведомство готов работать и оказывать поддержку бизнесу.

Инициативы Краснова в большей степени направлены на повышение прозрачности в сфере бизнеса и уменьшение коррупционных рисков. Ранее Краснов отметил, что в последние полгода в России были привлечены к ответственности тысячи лиц за коррупционные преступления, что подчеркивает стремление ведомства к борьбе с коррупцией на всех уровнях.

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Прокуратура РФ продолжит защищать добросовестных предпринимателей от неправомерных административных барьеров, которые создают некоторые чиновники. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, назвав таких чиновников «чинушами». «Необходимо дальше работать и защищать добросовестных предпринимателей. Убирать все те административные барьеры, которые пытаются им поставить в связи с различными своими хотелками чинуши. Я не побоюсь этого слова. Не чиновники, а именно чинуши», — заявил Краснов на заседании комитетов Совета Федерации. Его слова приводит ТАСС. Кроме того, генеральный прокурор подчеркнул, что прокуратура продолжит активное взаимодействие с бизнес-сообществом, включая личные приемы предпринимателей. Он добавил, что ведомство готов работать и оказывать поддержку бизнесу. Инициативы Краснова в большей степени направлены на повышение прозрачности в сфере бизнеса и уменьшение коррупционных рисков. Ранее Краснов отметил, что в последние полгода в России были привлечены к ответственности тысячи лиц за коррупционные преступления, что подчеркивает стремление ведомства к борьбе с коррупцией на всех уровнях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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