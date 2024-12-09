Генпрокурор: чиновники смогут декларировать доходы «не каждый год, а единожды»

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Краснов отметил, что чиновник сможет предоставлять сведения о доходах только в случае значительных изменений
Краснов отметил, что чиновник сможет предоставлять сведения о доходах только в случае значительных изменений Фото:

В России рассматривается инициатива по упрощению процесса декларирования имущества для государственных служащих. Согласно предложению, чиновники смогут предоставлять информацию о своем имущественном состоянии однократно, вместо ежегодной отчетности. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Например, позволить им представлять сведения об имущественном положении не ежегодно, а, скажем, единожды», — передает ТАСС слова генпрокурора. Он добавил, что потом информацию нужно будет предоставить только в случае значительных изменений.

Ранее Краснов заявил, что за последние полгода в России были привлечены к уголовной ответственности почти 10 тысяч лиц, обвиняемых в коррупции, включая высокопоставленных чиновников. По его словам, одной из основных задач ведомства является формирование в обществе негативного отношения к коррупционным действиям, передает RT.

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В России рассматривается инициатива по упрощению процесса декларирования имущества для государственных служащих. Согласно предложению, чиновники смогут предоставлять информацию о своем имущественном состоянии однократно, вместо ежегодной отчетности. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. «Например, позволить им представлять сведения об имущественном положении не ежегодно, а, скажем, единожды», — передает ТАСС слова генпрокурора. Он добавил, что потом информацию нужно будет предоставить только в случае значительных изменений. Ранее Краснов заявил, что за последние полгода в России были привлечены к уголовной ответственности почти 10 тысяч лиц, обвиняемых в коррупции, включая высокопоставленных чиновников. По его словам, одной из основных задач ведомства является формирование в обществе негативного отношения к коррупционным действиям, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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