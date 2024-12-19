Холдинг пермского миллиардера ищет специалиста по HAVAL на зарплату в 300 тысяч

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника на зарплату в 300 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить менеджеру по продажам автомобилей китайского бренда HAVAL.
«Сотруднику необходимо проводить тест-драйвы, для которых требуется водительское удостоверение категории „B“, вести отчетность проданных автомобилей. Работать нужно будет в автосалоне. Трудоустройство официальное, уровень зарплаты — до 300 тысяч рублей. Но в целом „потолка“ по зарплате нет», — сообщается в описании вакансии на сайте HeadHunter.
Работодатель обещает также социальные гарантии в виде отпуска и больничного. А еще уверяет, что сотрудника ждет карьерный рост. Но к кандидатам есть ряд требований. Среди них — знание устройства автомобилей, автомобильного рынка, а также интерес к новостям этой сферы. Дополнительным преимуществом является опыт продаж.
Пермский «Сатурн-Р» является многопрофильным холдингом. Продажами машин занимается предприятие «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через одноименную сеть автосалонов. Основной учредитель холдинга — бизнесмен Александр Репин. Он владеет десятками фирм с общим оборотом около 35 млрд рублей.
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