19 декабря 2024

В челябинском селе во время пожара погибла 85-летняя бабушка. Фото

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Женщина надышалась угарным газом Фото:

В деревне Кузяшева Аргаяшского района Челябинской области на пожаре погибла 85-летняя женщина. По данным пресс-службы регионального МЧС, бабушка надышалась угарным газом.

«Трагический инцидент произошел на улице Первомайская в деревне Кузяшева. К моменту прибытия первых расчетов хозяйку уже вынесли из дома бдительные соседи, но угарный газ сделал свое дело — 85-летняя женщина погибла», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы МЧС по региону, пожар рапространился на семь квадратных метров. Он был ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Пожар начался в частном доме
Пожар начался в частном доме
Огонь распространился на площади семь квадратных метров
Огонь распространился на площади семь квадратных метров
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем

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В деревне Кузяшева Аргаяшского района Челябинской области на пожаре погибла 85-летняя женщина. По данным пресс-службы регионального МЧС, бабушка надышалась угарным газом. «Трагический инцидент произошел на улице Первомайская в деревне Кузяшева. К моменту прибытия первых расчетов хозяйку уже вынесли из дома бдительные соседи, но угарный газ сделал свое дело — 85-летняя женщина погибла», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы МЧС по региону, пожар рапространился на семь квадратных метров. Он был ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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