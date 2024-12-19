В деревне Кузяшева Аргаяшского района Челябинской области на пожаре погибла 85-летняя женщина. По данным пресс-службы регионального МЧС, бабушка надышалась угарным газом.
«Трагический инцидент произошел на улице Первомайская в деревне Кузяшева. К моменту прибытия первых расчетов хозяйку уже вынесли из дома бдительные соседи, но угарный газ сделал свое дело — 85-летняя женщина погибла», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы МЧС по региону, пожар рапространился на семь квадратных метров. Он был ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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