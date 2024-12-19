Происшествия Пожары В челябинском селе во время пожара погибла 85-летняя бабушка. Фото 20 декабря 2024 в 12:02 Размер текста - 17 + Женщина надышалась угарным газом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деревне Кузяшева Аргаяшского района Челябинской области на пожаре погибла 85-летняя женщина. По данным пресс-службы регионального МЧС, бабушка надышалась угарным газом. «Трагический инцидент произошел на улице Первомайская в деревне Кузяшева. К моменту прибытия первых расчетов хозяйку уже вынесли из дома бдительные соседи, но угарный газ сделал свое дело — 85-летняя женщина погибла», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы МЧС по региону, пожар рапространился на семь квадратных метров. Он был ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пожар начался в частном доме МЧС Челябинской области Огонь распространился на площади семь квадратных метров МЧС Челябинской области Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем МЧС Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В деревне Кузяшева Аргаяшского района Челябинской области на пожаре погибла 85-летняя женщина. По данным пресс-службы регионального МЧС, бабушка надышалась угарным газом. «Трагический инцидент произошел на улице Первомайская в деревне Кузяшева. К моменту прибытия первых расчетов хозяйку уже вынесли из дома бдительные соседи, но угарный газ сделал свое дело — 85-летняя женщина погибла», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы МЧС по региону, пожар рапространился на семь квадратных метров. Он был ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям