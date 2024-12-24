Текслер дал спецуказание по проведению детских новогодних праздников в Челябинской области

Челябинский губернатор Текслер: детские праздники должны пройти благополучно

24 декабря 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Все мероприятия с участием детей должны пройти спокойно (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Детские новогодние праздники должны пройти в Челябинской области спокойно и благополучно, их безопасности необходимо уделить особое внимание. Об этом 24 декабря заявил губернатор Алексей Текслер. «Обстановка требует от нас сконцентрировать общие усилия на обеспечении безопасности людей. Особое внимание необходимо уделить детским праздничным мероприятиям. Важно, чтобы все новогодние елки, утренники и другие праздничные детские мероприятия прошли спокойно и благополучно», — заявил Текслер во время итогового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его слова цитирует пресс-служба правительства в telegram-канале. Важно также подготовить инфраструктурные объекты к безаварийной работе в новогодние праздники, добавил Текслер. Отдельное внимание нужно уделить пожарной безопасности и усилить контроль за использованием пиротехники. Важно проводить профилактическую работу с жителями области по противодействию мошенническим схемам. На все новогодние праздники в Челябинске дежурства аварийных служб будут усилены, сообщил 23 декабря главе Челябинска Алексею Лошкину вице-мэр Александр Астахов. Работа аварийно-диспетчерских служб также будет проводиться усиленными режимами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детские новогодние праздники должны пройти в Челябинской области спокойно и благополучно, их безопасности необходимо уделить особое внимание. Об этом 24 декабря заявил губернатор Алексей Текслер. «Обстановка требует от нас сконцентрировать общие усилия на обеспечении безопасности людей. Особое внимание необходимо уделить детским праздничным мероприятиям. Важно, чтобы все новогодние елки, утренники и другие праздничные детские мероприятия прошли спокойно и благополучно», — заявил Текслер во время итогового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его слова цитирует пресс-служба правительства в telegram-канале. Важно также подготовить инфраструктурные объекты к безаварийной работе в новогодние праздники, добавил Текслер. Отдельное внимание нужно уделить пожарной безопасности и усилить контроль за использованием пиротехники. Важно проводить профилактическую работу с жителями области по противодействию мошенническим схемам. На все новогодние праздники в Челябинске дежурства аварийных служб будут усилены, сообщил 23 декабря главе Челябинска Алексею Лошкину вице-мэр Александр Астахов. Работа аварийно-диспетчерских служб также будет проводиться усиленными режимами.