Челябинск встал в девятибалльные пробки вечером 24 декабря. Скрин

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Автовечер в Тюмени после рабочего дня., пробка, автомобили, автотранспорт
Пробки появились еще в 17:00 (архивное фото) Фото:

Челябинск вечером во вторник, 24 декабря, встал в девятибалльные пробки. Об этом говорится в данных «Яндекс. Карты».

Красным цветом, который указывает на заторы, отмечен в «Яндекс. Картах» практически весь Челябинск. Особенно непростая ситуация в центре. Машины стоят в пробках на улицах Доватора, Воровского, Свободы, проспекте Ленина. Пробки появились еще в 17:00. Снегопада в городе нет.

Челябинск ранее встал в десятибалльные пробки. Вечером 18 декабря добраться до дома было крайне нелегко, рассказывали водители.

Обстановка на дорогах города 24 декабря
Обстановка на дорогах города 24 декабря

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Челябинск вечером во вторник, 24 декабря, встал в девятибалльные пробки. Об этом говорится в данных «Яндекс. Карты». Красным цветом, который указывает на заторы, отмечен в «Яндекс. Картах» практически весь Челябинск. Особенно непростая ситуация в центре. Машины стоят в пробках на улицах Доватора, Воровского, Свободы, проспекте Ленина. Пробки появились еще в 17:00. Снегопада в городе нет. Челябинск ранее встал в десятибалльные пробки. Вечером 18 декабря добраться до дома было крайне нелегко, рассказывали водители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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