Пробки появились еще в 17:00 (архивное фото)
Челябинск вечером во вторник, 24 декабря, встал в девятибалльные пробки. Об этом говорится в данных «Яндекс. Карты».
Красным цветом, который указывает на заторы, отмечен в «Яндекс. Картах» практически весь Челябинск. Особенно непростая ситуация в центре. Машины стоят в пробках на улицах Доватора, Воровского, Свободы, проспекте Ленина. Пробки появились еще в 17:00. Снегопада в городе нет.
Челябинск ранее встал в десятибалльные пробки. Вечером 18 декабря добраться до дома было крайне нелегко, рассказывали водители.
Обстановка на дорогах города 24 декабря
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