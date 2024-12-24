Челябинск встал в девятибалльные пробки вечером 24 декабря. Скрин

24 декабря 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Пробки появились еще в 17:00 (архивное фото) Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU Челябинск вечером во вторник, 24 декабря, встал в девятибалльные пробки. Об этом говорится в данных «Яндекс. Карты». Красным цветом, который указывает на заторы, отмечен в «Яндекс. Картах» практически весь Челябинск. Особенно непростая ситуация в центре. Машины стоят в пробках на улицах Доватора, Воровского, Свободы, проспекте Ленина. Пробки появились еще в 17:00. Снегопада в городе нет. Челябинск ранее встал в десятибалльные пробки. Вечером 18 декабря добраться до дома было крайне нелегко, рассказывали водители. Обстановка на дорогах города 24 декабря Скрин с Яндекс.Карты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск вечером во вторник, 24 декабря, встал в девятибалльные пробки. Об этом говорится в данных «Яндекс. Карты». Красным цветом, который указывает на заторы, отмечен в «Яндекс. Картах» практически весь Челябинск. Особенно непростая ситуация в центре. Машины стоят в пробках на улицах Доватора, Воровского, Свободы, проспекте Ленина. Пробки появились еще в 17:00. Снегопада в городе нет. Челябинск ранее встал в десятибалльные пробки. Вечером 18 декабря добраться до дома было крайне нелегко, рассказывали водители.