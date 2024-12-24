В Свердловской области ожидается вспышка свиного гриппа

В Свердловской области ожидается рост случаев заболеваемости гриппом А

25 декабря 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре считают, что привитые от гриппа граждане заражаются в десятки раз реже Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области начали расти случаи выявления гриппа А — так называемого свиного гриппа. При этом жители региона преимущественно болеют не им, а коронавирусом, сообщила на пресс-конференции замглавы регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. «Несмотря на то, что в циркуляции преобладают негриппозные этиологии вирусов, мы еженедельно выявляем и вирусы гриппа. В сентябре преимущественно был грипп Б. На сегодняшний день видим, что увеличилась циркуляция вирусов гриппа А», — сказала Пономарева. По ее словам, такой вирус активизировался в странах северного полушария. В конце сезона в России эпидемиологический подъем будет связан именно с ним. Новость по теме В Свердловской области ожидается вспышка ОРВИ За неделю с 15 по 22 декабря в регионе выявили 28,4 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это на 12,3% ниже прошлой недели и на 34,3% ниже среднего многолетнего уровня. Сейчас, в частности, доминируют коронавирус (SARS-CoV-2), риновирусы, парагрипп и другие. «Ожидаем, что будет H1N1 — так называемый свиной грипп, который принес эпидемию в 2009—2010 годы. Тогда мы теряли много пожилых людей, больных с хроническими заболеваниями, а особенно с сахарным диабетом», — отметил главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. Для гриппа А характерны вспышки заболеваемости и резкие спады. Болезнь может протекать в наиболее тяжелой форме — с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией. По словам Пономаревой, особенно он опасен для людей с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей. Эффективным способом защиты от заболевания считается вакцинация. «С начала 2024 года охват по области прививками против гриппа составил почти 63%. В Екатеринбурге — 67%», — сказал Харитонов. По его словам, на это влияет вакцинация людей, деятельность которых связана с реализацией еды и воды, обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения (75%). При этом по свердловчанам, которые работают в других сферах, план выполнен не до конца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области начали расти случаи выявления гриппа А — так называемого свиного гриппа. При этом жители региона преимущественно болеют не им, а коронавирусом, сообщила на пресс-конференции замглавы регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. «Несмотря на то, что в циркуляции преобладают негриппозные этиологии вирусов, мы еженедельно выявляем и вирусы гриппа. В сентябре преимущественно был грипп Б. На сегодняшний день видим, что увеличилась циркуляция вирусов гриппа А», — сказала Пономарева. По ее словам, такой вирус активизировался в странах северного полушария. В конце сезона в России эпидемиологический подъем будет связан именно с ним. За неделю с 15 по 22 декабря в регионе выявили 28,4 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это на 12,3% ниже прошлой недели и на 34,3% ниже среднего многолетнего уровня. Сейчас, в частности, доминируют коронавирус (SARS-CoV-2), риновирусы, парагрипп и другие. «Ожидаем, что будет H1N1 — так называемый свиной грипп, который принес эпидемию в 2009—2010 годы. Тогда мы теряли много пожилых людей, больных с хроническими заболеваниями, а особенно с сахарным диабетом», — отметил главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. Для гриппа А характерны вспышки заболеваемости и резкие спады. Болезнь может протекать в наиболее тяжелой форме — с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией. По словам Пономаревой, особенно он опасен для людей с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей. Эффективным способом защиты от заболевания считается вакцинация. «С начала 2024 года охват по области прививками против гриппа составил почти 63%. В Екатеринбурге — 67%», — сказал Харитонов. По его словам, на это влияет вакцинация людей, деятельность которых связана с реализацией еды и воды, обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения (75%). При этом по свердловчанам, которые работают в других сферах, план выполнен не до конца.