На новогодней елке челябинского депутата Губанова побывало 1200 детей. Фото, видео

25 декабря 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

К новогодней сказке прикоснулись более 1200 детей Фото: Илья Бархатов © URA.RU Во Дворце культуры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) прошла новогодняя елка для маленьких жителей Ленинского района Челябинска. Как сообщили URA.RU на предприятии, праздник для детей из многодетных и малоимущих семей, подопечных соцучреждений и ветеранских организаций и учеников подшефных школ был организован по инициативе депутата заксобрания региона, управляющего директора ЧТПЗ Евгения Губанова. «Дорогие друзья! Я и мои коллеги — сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, депутаты законодательного собрания Челябинской области — поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаю вам отличного настроения, радости и веселья! Пусть все ваши мечты сбываются!» — поздравил ребят Евгений Губанов. Более 1200 зрителей смогли посетить новогоднее представление «Зима без Мороза не бывает». Ребят ждали сказочные приключения вместе с героями спектакля, хороводы вокруг елки, сладкие подарки и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как добавили на предприятии, новогодняя елка, организованная по инициативе Евгения Губанова, уже успела стать доброй традицией. Евгений Губанов не только поздравил детей, но и тепло пообщался с их мамами и бабушками Фото: Илья Бархатов © URA.RU Вместе с Дедом Морозом дети водили новогодний хоровод Фото: Илья Бархатов © URA.RU Зрители рукоплескали артистам, выступившим на праздничном представлении Фото: Илья Бархатов © URA.RU Все юные гости праздника получили новогодние подарки Фото: Илья Бархатов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Дворце культуры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) прошла новогодняя елка для маленьких жителей Ленинского района Челябинска. Как сообщили URA.RU на предприятии, праздник для детей из многодетных и малоимущих семей, подопечных соцучреждений и ветеранских организаций и учеников подшефных школ был организован по инициативе депутата заксобрания региона, управляющего директора ЧТПЗ Евгения Губанова. «Дорогие друзья! Я и мои коллеги — сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, депутаты законодательного собрания Челябинской области — поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаю вам отличного настроения, радости и веселья! Пусть все ваши мечты сбываются!» — поздравил ребят Евгений Губанов. Более 1200 зрителей смогли посетить новогоднее представление «Зима без Мороза не бывает». Ребят ждали сказочные приключения вместе с героями спектакля, хороводы вокруг елки, сладкие подарки и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как добавили на предприятии, новогодняя елка, организованная по инициативе Евгения Губанова, уже успела стать доброй традицией.