24 декабря 2024

На новогодней елке челябинского депутата Губанова побывало 1200 детей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Губанов елка
К новогодней сказке прикоснулись более 1200 детей Фото:

Во Дворце культуры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) прошла новогодняя елка для маленьких жителей Ленинского района Челябинска. Как сообщили URA.RU на предприятии, праздник для детей из многодетных и малоимущих семей, подопечных соцучреждений и ветеранских организаций и учеников подшефных школ был организован по инициативе депутата заксобрания региона, управляющего директора ЧТПЗ Евгения Губанова.

«Дорогие друзья! Я и мои коллеги — сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, депутаты законодательного собрания Челябинской области — поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаю вам отличного настроения, радости и веселья! Пусть все ваши мечты сбываются!» — поздравил ребят Евгений Губанов.

Более 1200 зрителей смогли посетить новогоднее представление «Зима без Мороза не бывает». Ребят ждали сказочные приключения вместе с героями спектакля, хороводы вокруг елки, сладкие подарки и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как добавили на предприятии, новогодняя елка, организованная по инициативе Евгения Губанова, уже успела стать доброй традицией.

Евгений Губанов елка
Евгений Губанов не только поздравил детей, но и тепло пообщался с их мамами и бабушками
Фото:
Евгений Губанов елка
Вместе с Дедом Морозом дети водили новогодний хоровод
Фото:
Евгений Губанов елка
Зрители рукоплескали артистам, выступившим на праздничном представлении
Фото:
Евгений Губанов елка
Все юные гости праздника получили новогодние подарки
Фото:

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Во Дворце культуры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) прошла новогодняя елка для маленьких жителей Ленинского района Челябинска. Как сообщили URA.RU на предприятии, праздник для детей из многодетных и малоимущих семей, подопечных соцучреждений и ветеранских организаций и учеников подшефных школ был организован по инициативе депутата заксобрания региона, управляющего директора ЧТПЗ Евгения Губанова. «Дорогие друзья! Я и мои коллеги — сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, депутаты законодательного собрания Челябинской области — поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаю вам отличного настроения, радости и веселья! Пусть все ваши мечты сбываются!» — поздравил ребят Евгений Губанов. Более 1200 зрителей смогли посетить новогоднее представление «Зима без Мороза не бывает». Ребят ждали сказочные приключения вместе с героями спектакля, хороводы вокруг елки, сладкие подарки и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как добавили на предприятии, новогодняя елка, организованная по инициативе Евгения Губанова, уже успела стать доброй традицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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