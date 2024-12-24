Во Дворце культуры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) прошла новогодняя елка для маленьких жителей Ленинского района Челябинска. Как сообщили URA.RU на предприятии, праздник для детей из многодетных и малоимущих семей, подопечных соцучреждений и ветеранских организаций и учеников подшефных школ был организован по инициативе депутата заксобрания региона, управляющего директора ЧТПЗ Евгения Губанова.
«Дорогие друзья! Я и мои коллеги — сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, депутаты законодательного собрания Челябинской области — поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаю вам отличного настроения, радости и веселья! Пусть все ваши мечты сбываются!» — поздравил ребят Евгений Губанов.
Более 1200 зрителей смогли посетить новогоднее представление «Зима без Мороза не бывает». Ребят ждали сказочные приключения вместе с героями спектакля, хороводы вокруг елки, сладкие подарки и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как добавили на предприятии, новогодняя елка, организованная по инициативе Евгения Губанова, уже успела стать доброй традицией.
Евгений Губанов не только поздравил детей, но и тепло пообщался с их мамами и бабушками
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Во Дворце культуры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) прошла новогодняя елка для маленьких жителей Ленинского района Челябинска. Как сообщили URA.RU на предприятии, праздник для детей из многодетных и малоимущих семей, подопечных соцучреждений и ветеранских организаций и учеников подшефных школ был организован по инициативе депутата заксобрания региона, управляющего директора ЧТПЗ Евгения Губанова. «Дорогие друзья! Я и мои коллеги — сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, депутаты законодательного собрания Челябинской области — поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаю вам отличного настроения, радости и веселья! Пусть все ваши мечты сбываются!» — поздравил ребят Евгений Губанов. Более 1200 зрителей смогли посетить новогоднее представление «Зима без Мороза не бывает». Ребят ждали сказочные приключения вместе с героями спектакля, хороводы вокруг елки, сладкие подарки и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как добавили на предприятии, новогодняя елка, организованная по инициативе Евгения Губанова, уже успела стать доброй традицией.