Текслер в Челябинске вручил ключи от новой квартиры Герою России Рыбалко

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Запуск массового производства цирков шапито. Свердловская область, Среднеуральск, ключ в замке
Текслер вручил ключи от новой квартиры участнику СВО (архивное фото) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 декабря вручил ключи от новой квартиры Герою России и участнику специальной военной операции Дмитрию Рыбалко. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Сегодня у нас важное событие — мы передаем квартиру Герою России. Все мы надеемся в следующем году на Победу. Этот год будет важным в части оказания поддержки нашим ребятам — тем, кто уже вернулся, кто будет возвращаться из зоны специальной военной операции», — сказал Текслер во время вручения. Его цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Встреча Текслера с Рыбалко прошла в новой квартире на северо-западе Челябинска.

Рыбалко — Герой России, участник СВО, командир инженерно-саперной роты, капитан. Проявил героизм в ходе военный действий на участке Работино-Вербовое в 2023 году. У Рыбалко растет семилетняя дочь Мирослава — ребенок-инвалид. Девочка проходит период восстановления после операции. С инициативой подарить Рыбалко квартиру выступила одна из строительных компаний региона.

Вручение прошло в новой квартире на северо-западе Челябинска
Вручение прошло в новой квартире на северо-западе Челябинска

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 декабря вручил ключи от новой квартиры Герою России и участнику специальной военной операции Дмитрию Рыбалко. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «Сегодня у нас важное событие — мы передаем квартиру Герою России. Все мы надеемся в следующем году на Победу. Этот год будет важным в части оказания поддержки нашим ребятам — тем, кто уже вернулся, кто будет возвращаться из зоны специальной военной операции», — сказал Текслер во время вручения. Его цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Встреча Текслера с Рыбалко прошла в новой квартире на северо-западе Челябинска. Рыбалко — Герой России, участник СВО, командир инженерно-саперной роты, капитан. Проявил героизм в ходе военный действий на участке Работино-Вербовое в 2023 году. У Рыбалко растет семилетняя дочь Мирослава — ребенок-инвалид. Девочка проходит период восстановления после операции. С инициативой подарить Рыбалко квартиру выступила одна из строительных компаний региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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