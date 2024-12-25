Текслер в Челябинске вручил ключи от новой квартиры Герою России Рыбалко

25 декабря 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Текслер вручил ключи от новой квартиры участнику СВО (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 декабря вручил ключи от новой квартиры Герою России и участнику специальной военной операции Дмитрию Рыбалко. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «Сегодня у нас важное событие — мы передаем квартиру Герою России. Все мы надеемся в следующем году на Победу. Этот год будет важным в части оказания поддержки нашим ребятам — тем, кто уже вернулся, кто будет возвращаться из зоны специальной военной операции», — сказал Текслер во время вручения. Его цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Встреча Текслера с Рыбалко прошла в новой квартире на северо-западе Челябинска. Рыбалко — Герой России, участник СВО, командир инженерно-саперной роты, капитан. Проявил героизм в ходе военный действий на участке Работино-Вербовое в 2023 году. У Рыбалко растет семилетняя дочь Мирослава — ребенок-инвалид. Девочка проходит период восстановления после операции. С инициативой подарить Рыбалко квартиру выступила одна из строительных компаний региона. Вручение прошло в новой квартире на северо-западе Челябинска Telegram-канал «ПУЛ №74» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 декабря вручил ключи от новой квартиры Герою России и участнику специальной военной операции Дмитрию Рыбалко. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «Сегодня у нас важное событие — мы передаем квартиру Герою России. Все мы надеемся в следующем году на Победу. Этот год будет важным в части оказания поддержки нашим ребятам — тем, кто уже вернулся, кто будет возвращаться из зоны специальной военной операции», — сказал Текслер во время вручения. Его цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Встреча Текслера с Рыбалко прошла в новой квартире на северо-западе Челябинска. Рыбалко — Герой России, участник СВО, командир инженерно-саперной роты, капитан. Проявил героизм в ходе военный действий на участке Работино-Вербовое в 2023 году. У Рыбалко растет семилетняя дочь Мирослава — ребенок-инвалид. Девочка проходит период восстановления после операции. С инициативой подарить Рыбалко квартиру выступила одна из строительных компаний региона.