26 декабря 2024

Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасных продуктах на новогоднем столе

Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности ботулизма
© Служба новостей «URA.RU»
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Ботулотоксин может находиться в консервах, колбасах, ветчине, вяленой и копченой рыбе
Ботулотоксин может находиться в консервах, колбасах, ветчине, вяленой и копченой рыбе Фото:

Роспотребнадзор предупредил югорчан о продуктах на новогоднем столе, которые при неправильном хранении могут быть заражены смертельным ядом ботулотоксином. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале.

«Бактерия может содержаться в консервах, копченой и вяленой рыбе, колбасах и ветчине. Ботулотоксин не имеет ни вкуса, ни запаха, поэтому определить заражение по внешнему виду продуктов невозможно», — сообщает telegram-канал ведомства.

Первые симптомы отравления появляются через 12—72 часа и характеризуются затуманенным зрением, осиплостью голоса, комом в горе, сухостью во рту и жаждой, а жидкая пища выливается через нос. При подобных симптомах следует незамедлительно обращаться за медпомощью.

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Роспотребнадзор предупредил югорчан о продуктах на новогоднем столе, которые при неправильном хранении могут быть заражены смертельным ядом ботулотоксином. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале. «Бактерия может содержаться в консервах, копченой и вяленой рыбе, колбасах и ветчине. Ботулотоксин не имеет ни вкуса, ни запаха, поэтому определить заражение по внешнему виду продуктов невозможно», — сообщает telegram-канал ведомства. Первые симптомы отравления появляются через 12—72 часа и характеризуются затуманенным зрением, осиплостью голоса, комом в горе, сухостью во рту и жаждой, а жидкая пища выливается через нос. При подобных симптомах следует незамедлительно обращаться за медпомощью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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