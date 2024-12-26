Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасных продуктах на новогоднем столе

Роспотребнадзор предупредил югорчан о продуктах на новогоднем столе, которые при неправильном хранении могут быть заражены смертельным ядом ботулотоксином. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале.
«Бактерия может содержаться в консервах, копченой и вяленой рыбе, колбасах и ветчине. Ботулотоксин не имеет ни вкуса, ни запаха, поэтому определить заражение по внешнему виду продуктов невозможно», — сообщает telegram-канал ведомства.
Первые симптомы отравления появляются через 12—72 часа и характеризуются затуманенным зрением, осиплостью голоса, комом в горе, сухостью во рту и жаждой, а жидкая пища выливается через нос. При подобных симптомах следует незамедлительно обращаться за медпомощью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!