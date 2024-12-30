Сергей Космачев пожелал коллегам стойкости и всем остальным — дорожить близкими Фото: ГУ МВД по Челябинской области © URA.RU

Безопасность жителей Челябинской области в новогодние праздники обеспечат тысячи сотрудников полиции. Как рассказал начальник Главного управления МВД России по региону Сергей Космачев, стражи правопорядка будут готовы незамедлительно прийти на помощь гражданам. Руководитель поздравил земляков с Новым годом.

«В эти светлые и праздничные дни сотрудники полиции, круглосуточно обеспечивая правопорядок и безопасность на улицах городов и поселков, готовы незамедлительно прийти на помощь. Тысячи полицейских будут оставаться на страже, чтобы жители и гости региона чувствовали себя защищенными», — сказал руководитель управления.

Космачев добавил, что уходящий год был непростым для страны, но он дал уверенность в собственных силах. Прошедшее время показало, что вместе россияне могут преодолеть любые трудности.

«Мы научились достойно решать сложные задачи по обеспечению безопасности и охране общественного порядка, объединять усилия, ценить каждое мгновение жизни, дорожить близкими и верить в лучшее. Хочется всем жителям и гостям Челябинской области искренне пожелать душевных сил, чтобы доброта и таинство предстоящей новогодней ночи принесли нашим домам и семьям счастье, здоровье, удачу и исполнение задуманного», — отметил начальник полиции.

Руководитель также выразил пожелания личному составу ведомства. От своих коллег Космачев ждет стойкости при выполнении служебных обязанностей.