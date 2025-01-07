Ждать ли магнитную бурю 8 января: прогноз астрофизиков РАН

В первую неделю 2025 года метеозависимым пришлось несладко — за этот короткий период Землю уже дважды накрывали магнитные бури. Рассказываем, стоит ли ждать повторения возмущений в геомагнитной сфере 8 января.
Магнитные бури в январе 2025 года
Первая в 2025 году магнитная бури пришлась на 1 января. В этот день значение Kp-индекса, отражающего уровень возмущенности магнитного поля, достигло восьми баллов. Это почти максимальный уровень, ведь наибольший показатель равен девяти. По классификации астрофизиков буря, произошедшая 1 января, является очень сильной.
По данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН еще одна, но уже слабая магнитная буря, произошла 4 января. 2, 5 и 6 января в магнитосфере фиксировали возмущения, но их сила не дотягивала до уровня магнитной бури.
Что такое магнитная буря
Магнитными бурями называют выраженные возмущения в геомагнитной сфере Земли. Они возникают под влиянием Солнца, которое в определенные периоды своей жизни проявляет особую активность. В эти часы и дни сила солнечного ветра усиливается — именно он и провоцирует возникновение магнитных бурь.
Готовиться ли к магнитной буре 8 января
По прогнозу астрофизиков, 8 января 2025 года магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, значительных возмущений в ней регистрироваться не будет. Несмотря на это, шанс на возникновение магнитной бури учение оставляют — ее вероятность 5%. Возможность сильного магнитного шторма оценивают в 1%.
На что влияют магнитные бури
Люди давно заметили, что в дни магнитных бурь многие чувствуют себя плохо. Чтобы понять, чем вызван такой эффект, проводили многочисленные исследования и наблюдения. Так врачи выяснили, что возмущения в геомагнитном поле влияют на работу сердечно-сосудистой системы.
В периоды бурь у метеозависимых людей могут возникать скачки артериального давления, изменяться степень вязкости крови, расти склонность к образованию тромбов. Среди распространенных симптомов слабость, головная боль, повышенная утомляемость. Также в дни магнитных бурь могут беспокоить больные суставы.
Как позаботиться о себе в дни, когда геомагнитная сфера возмущена
Метеозависимым людям в дни магнитных бурь стоит более ответственно, чем обычно, подходить к составлению своего расписания. Нужно учитывать, что в такие периоды может ухудшиться самочувствие и стараться этого не допустить.
Чтобы периоды магнитных бурь прошли относительно легко, нужно вовремя ложиться спать, выделять для сна достаточное количество времени, делать перерывы для отдыха и восстановления сил, выделять время для прогулок.
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