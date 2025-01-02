Прогноз магнитных бурь на январь 2025: когда ждать всплеска активности

В новогоднюю ночь произошла сильная магнитная буря из-за мощных вспышек на Солнце. Однако в первые дни января ученые заявили о значительном снижении уровня активности. О том, какая геомагнитная ситуация ждет в течение всего месяца, и когда ждать очередной магнитной бури — в материале URA.RU.
Прогноз на январь 2025
Январь ожидается сравнительно спокойным в плане магнитной активности. Однако, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, несколько магнитных бурь все же прогнозируются. Первая магнитная буря ожидается 5 января. Ученые полагают, что уровень геомагнитной активности в этот день по Кр-индексу достигнет четырех.
При таком уровне активности возможны небольшие возмущения в магнитосфере Земли, которые могут привести к легкой усталости, головной боли или нарушениям сна у некоторых людей. Такой же уровень геомагнитной активности ожидается 16 января. В остальные дни, до 25 января, уровень активности будет колебаться от двух до трех баллов, что соответствует спокойной магнитосфере и зеленому уровню опасности.
Когда ждать самую сильную магнитную бурю в январе
Несмотря на общую стабильную ситуацию в январе, избежать магнитной бури все-таки не удастся. Ученые прогнозирует, что наибольшая активность ожидается в конце месяца. Так, 27 и 28 января уровень активности достигнет пяти баллов по шкале Kр-индекса. Этот низшая ступень красного уровня опасности G1 означает незначительные магнитные бури. В это время возможны головные боли и недомогания. Кроме того, в этот период появятся полярные сияния в высоких слоях атмосферы.
На что влияют магнитные бури
Влияние на природу
В периоды сильных магнитных бурь наблюдается явление северного сияния даже на территориях, удаленных от полярных областей. Это происходит из-за того, что частицы солнечного ветра, несущие электрический заряд, направляются к магнитным полюсам Земли. Встречаясь с атомами и газами в верхних слоях атмосферы, эти частицы вызывают выделение энергии в форме световых фотонов. Именно эти фотоны формируют яркие образы на ночном небе, которые мы видим как мерцания и вспышки.
Влияние на технику
Геомагнитные бури оказывают воздействие на функционирование спутников, электрические сети, радиосвязь, GPS и другие системы навигации, мешая нормальной передаче сигналов в ионосфере. Эти бури способны индуцировать электрические токи в металлических объектах, что может привести к критическим перепадам напряжения, возгораниям и даже взрывам.
Обеспечение защиты оборудования от магнитных бурь становится важной задачей для крупных промышленных комплексов, поскольку колебания в электроснабжении могут вызвать серьезные убытки и аварии.
Во избежание проблем:
- устанавливаются специальные устройства, защищающие уязвимое оборудование;
- минимизируйте его использование;
- подготовьте резервную технику и запасные детали.
Влияние на организм человека
Люди, чувствительные к изменениям погоды и подверженные воздействию магнитных бурь, часто сталкиваются с трудностями в такие периоды. Они могут страдать от головных болей, испытывать нарушения сна, общее ухудшение самочувствия и колебания артериального давления.
Как подготовиться к магнитным бурям
Людям, подверженным влиянию магнитных бурь важно следить за прогнозами, используя специализированные сайты. Поддержание здорового образа жизни помогает укрепить общее состояние организма, поэтому нужно правильно питаться: употреблять продукты, богатые витаминами и минералами, избегать жирной, острой и тяжелой пищи.
Кофеин и алкоголь могут усилить симптомы, поэтому их употребление лучше ограничить. При необходимости проконсультируйтесь с врачом о приеме препаратов, которые могут помочь справиться с симптомами. Во время магнитной бури старайтесь ограничить использование электронных устройств, так как они могут работать некорректно.
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