09 января 2025

В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексея Воробьева призываются вернуться в Россию
Алексея Воробьева призываются вернуться в Россию Фото:

Депутат Государственной думы Александр Толмачев («Единая Россия») призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из Соединенных Штатов Америки в Россию. Ранее Воробьев рассказал, что эвакуировался со своим псом  из своего дома в Лос-Анджелесе из-за самого разрушительного пожара в истории штата.

«Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева… Голливудское жилье под угрозой, сама „фабрика грез“ охвачена огнем. Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах», — сказал Толмачев РИА Новости. Он добавил, что в России — безопаснее, а перспективы лучше. 

Ранее «Царьград» сообщал, что Алексей Воробьев срочно эвакуировался из Лос-Анджелеса из-за пожара, забрав с собой пса Моцарта. В округе объявлена массовая эвакуация. Стихия усугубляется сильными ветрами и неработающими гидрантами, что делает эти пожары одними из самых разрушительных в истории региона.

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Депутат Государственной думы Александр Толмачев («Единая Россия») призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из Соединенных Штатов Америки  в Россию. Ранее Воробьев рассказал, что эвакуировался со своим псом  из своего дома в Лос-Анджелесе из-за самого разрушительного пожара в истории штата. «Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева… Голливудское жилье под угрозой, сама „фабрика грез“ охвачена огнем. Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах», — сказал Толмачев РИА Новости. Он добавил, что в России — безопаснее, а перспективы лучше.  Ранее «Царьград» сообщал, что Алексей Воробьев срочно эвакуировался из Лос-Анджелеса из-за пожара, забрав с собой пса Моцарта. В округе объявлена массовая эвакуация. Стихия усугубляется сильными ветрами и неработающими гидрантами, что делает эти пожары одними из самых разрушительных в истории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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