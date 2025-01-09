В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Россию

Депутат Государственной думы Александр Толмачев («Единая Россия») призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из Соединенных Штатов Америки в Россию. Ранее Воробьев рассказал, что эвакуировался со своим псом из своего дома в Лос-Анджелесе из-за самого разрушительного пожара в истории штата.
«Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева… Голливудское жилье под угрозой, сама „фабрика грез“ охвачена огнем. Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах», — сказал Толмачев РИА Новости. Он добавил, что в России — безопаснее, а перспективы лучше.
Ранее «Царьград» сообщал, что Алексей Воробьев срочно эвакуировался из Лос-Анджелеса из-за пожара, забрав с собой пса Моцарта. В округе объявлена массовая эвакуация. Стихия усугубляется сильными ветрами и неработающими гидрантами, что делает эти пожары одними из самых разрушительных в истории региона.
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