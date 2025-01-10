10 января 2025

Мэр Озерска уволил ответственную за ЖКХ из-за претензий к работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Озерска Сергей Гергенрейдер намерен пересмотреть команду ответственных за ЖКХ
Мэр Озерска Сергей Гергенрейдер намерен пересмотреть команду ответственных за ЖКХ Фото:

Начальник управления капитального строительства и благоустройства Озерска Челябинской области Надежда Григорьевна Белякова покинула свой пост, отработав 10 января последний день. Глава округа Сергей Гергенрейдер заявил, что это связано с неудовлетворительным качеством работы подведомственной ей структуры. Об этом мэр написал в своем telegram-канале.

«Это решение назревало давно, и я уверен, что оно необходимо. Качество работы управления не соответствует тем требованиям, которые мы все ожидаем. Я, как глава округа, разделяю ваше недовольство ситуацией и считаю, что мы должны двигаться вперед и повышать стандарты нашей работы», — поделился Гергенрейдер.

Руководитель отметил, что займется формированием новой команды. Перед ней будут поставлены серьезные задачи, уточнил мэр. По информации портала Rusprofile, Надежда Григорьевна Белякова занимала должность с 8 сентября 2016 года.

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Начальник управления капитального строительства и благоустройства Озерска Челябинской области Надежда Григорьевна Белякова покинула свой пост, отработав 10 января последний день. Глава округа Сергей Гергенрейдер заявил, что это связано с неудовлетворительным качеством работы подведомственной ей структуры. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. «Это решение назревало давно, и я уверен, что оно необходимо. Качество работы управления не соответствует тем требованиям, которые мы все ожидаем. Я, как глава округа, разделяю ваше недовольство ситуацией и считаю, что мы должны двигаться вперед и повышать стандарты нашей работы», — поделился Гергенрейдер. Руководитель отметил, что займется формированием новой команды. Перед ней будут поставлены серьезные задачи, уточнил мэр. По информации портала Rusprofile, Надежда Григорьевна Белякова занимала должность с 8 сентября 2016 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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