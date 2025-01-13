Пермский психолог рассказала, стоит ли воспринимать магнитные бури всерьез

Магнитные бури могут оказать влияние на самочувствие и здоровье. Но преувеличивать их опасность не стоит. Пермский психолог Яна Щербакова рассказала URA.RU, кто находится в группе риска и как минимизировать влияние магнитных бурь.
«Магнитные бури как феномен абсолютно точно влияют на людей. Человечество всю жизнь живет в синхронизации с природой планеты. Но не нужно катастрофизировать взаимозависимость здоровья и геомагнитного поля. Иначе стресс от мыслей об угрожающей опасности и от несовершенства природы запустит процесс психосоматики», — рассказала Яна Щербакова корреспонденту агентства.
Она добавила, что больше всего влиянию магнитных бурь подвержены люди с болезнями сердца, гипотонией и гипертонией. По данным исследований, 70% инсультов, гипертонических кризисов и инфарктов происходят в период природных колебаний.
Также во время магнитных бурь снижается кровоток, артериальное давление повышается и возможно кислородное голодание тканей. То есть любая система организма, где есть хронические «недомогания» может привлекать к себе внимание. Кроме этого, есть исследования, в которых сказано, что магнитные колебания могут вызвать спонтанные роды у женщин на больших сроках беременности.
Тем, кто находится в группе риска психолог рекомендует быть готовыми к оказанию самопомощи. Рядом должна быть аптечка, близкие люди, владеющие приемами оказания первой помощи, или медицинские специалисты.
Ранее URA.RU рассказало, что ближайшая магнитная буря произойдет 14 января. Геомагнитное возмущение будет небольшим, но на самочувствие все же может повлиять.
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