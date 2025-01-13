Чего ждать от магнитной бури 14 января: прогноз, влияние на самочувствие

Магнитные бури — это естественные возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и другими факторами космической погоды. Они могут оказывать влияние на самочувствие людей, особенно метеочувствительных, а также на работу электронных устройств и систем. Какой магнитной активности стоит ожидать 14 января 2025 года и как подготовиться к возможным последствиям — подробнее в материале URA.RU.
Прогноз магнитной активности на 14 января 2025 года
Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 14 января ожидается магнитная буря малой силы. Геомагнитная обстановка останется относительно спокойной на протяжении всего дня, с незначительным повышением активности с 09:00 до 12:00 по московскому времени. В этот период уровень геомагнитной активности может достигать 2.67 балла из 9, что соответствует заметным, но не критическим возмущениям магнитосферы.
Классификация магнитных бурь
Магнитные бури классифицируются по шкале от G1 до G5 в зависимости от их интенсивности:
1. G1 (Kp 3-4) — слабая буря, обычно незаметная для человека и безвредная для электроприборов.
2. G2 (Kp 5-6) — средняя буря, может вызывать перепады напряжения и влиять на работу спутников.
3. G3 (Kp 7-8) — сильная буря, способная влиять на электросети, навигацию и радиосвязь.
4. G4 (Kp 9) — очень сильная буря, может приводить к сбоям в работе навигационных систем.
5. G5 (Kp 10) — экстремально сильная буря, способная вызвать отключение электросистем и вывести из строя спутники.
Таким образом, ожидаемая 14 января магнитная буря относится к категории G1. А это значит, что она будет слабой интенсивности.
Влияние магнитных бурь на самочувствие человека
Магнитные бури могут по-разному влиять на людей, особенно на тех, кто страдает метеочувствительностью или имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Наиболее частыми симптомами во время магнитных бурь являются:
- головные боли и мигрени;
- скачки артериального давления;
- слабость, утомляемость и сонливость;
- нарушения сна и бессонница;
- повышенная раздражительность и нервозность.
Как минимизировать влияние магнитной бури 14 января
Несмотря на то, что ожидаемая 14 января магнитная буря не относится к категории сильных, метеозависимым людям все же стоит принять некоторые меры предосторожности:
1. Обеспечить полноценный сон и отдых, избегать переутомления.
2. Правильно питаться, отдавая предпочтение здоровой и сбалансированной пище.
3. Пить достаточное количество воды и других жидкостей (чаи, компоты).
4. Ограничить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.
5. Контролировать артериальное давление, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
6. При необходимости принимать успокоительные средства растительного происхождения (валериана, пустырник).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.