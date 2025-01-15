15 января 2025

Магнитогорский хоккеист Малкин следит за успехами «Металлурга» в КХЛ

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Малкин с удовольствием следит за КХЛ
Малкин с удовольствием следит за КХЛ Фото:

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин, хоккеист команды США «Питтсбург Пинвинз», следит за российским чемпионатом по хоккею (КХЛ) и наблюдает за игрой родного «Металлурга». Об этом трехкратный обладатель Кубка Стэнли сообщил «Матч ТВ». 

«Читаю различные новости и интервью про КХЛ, но в основном там постоянно говорит Роман Ротенберг. Однако я продолжаю следить за „Металлургом“ — ребята показывают отличную игру», — заявил в интервью изданию «Матч ТВ» Малкин.

Он отметил, что «Локомотив» тоже выступает на высоком уровне в КХЛ. В целом, по его словам, фавориты остаются те же, и больших сюрпризов в чемпионате не наблюдается.

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Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин, хоккеист команды США «Питтсбург Пинвинз», следит за российским чемпионатом по хоккею (КХЛ) и наблюдает за игрой родного «Металлурга». Об этом трехкратный обладатель Кубка Стэнли сообщил «Матч ТВ».  «Читаю различные новости и интервью про КХЛ, но в основном там постоянно говорит Роман Ротенберг. Однако я продолжаю следить за „Металлургом“ — ребята показывают отличную игру», — заявил в интервью изданию «Матч ТВ» Малкин. Он отметил, что «Локомотив» тоже выступает на высоком уровне в КХЛ. В целом, по его словам, фавориты остаются те же, и больших сюрпризов в чемпионате не наблюдается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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