Магнитогорский хоккеист Малкин следит за успехами «Металлурга» в КХЛ

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин, хоккеист команды США «Питтсбург Пинвинз», следит за российским чемпионатом по хоккею (КХЛ) и наблюдает за игрой родного «Металлурга». Об этом трехкратный обладатель Кубка Стэнли сообщил «Матч ТВ».
«Читаю различные новости и интервью про КХЛ, но в основном там постоянно говорит Роман Ротенберг. Однако я продолжаю следить за „Металлургом“ — ребята показывают отличную игру», — заявил в интервью изданию «Матч ТВ» Малкин.
Он отметил, что «Локомотив» тоже выступает на высоком уровне в КХЛ. В целом, по его словам, фавориты остаются те же, и больших сюрпризов в чемпионате не наблюдается.
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