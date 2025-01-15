В Челябинске на месяц ограничено движение на мосту Металлургического района в районе Коксохима. Здесь будут ремонтировать деформационный шов, сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи с проведением гарантийного ремонта деформационного шва введено реверсивное движение с установкой временного светофора на проезжей части путепровода № 1 ОАО „ЧМК“ на пересечении улиц Монтажников и Морской в Металлургическом районе. Работы планируется завершить в течение 30 дней», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.
В администрации города добавили, что трамваи по мосту будут ходить, как обычно. Водителей попросили учитывать ремонт при планировании маршрута.
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