15 января 2025

В Челябинске на месяц ограничили движение на ЧМК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройки в Заозерном. Курган, машины, объезд, мост, ремонт дороги, проспект голикова, заозерный, автомобильная дорога
На мосту будут ремонтировать деформационный шов Фото:

В Челябинске на месяц ограничено движение на мосту Металлургического района в районе Коксохима. Здесь будут ремонтировать деформационный шов, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с проведением гарантийного ремонта деформационного шва введено реверсивное движение с установкой временного светофора на проезжей части путепровода № 1 ОАО „ЧМК“ на пересечении улиц Монтажников и Морской в Металлургическом районе. Работы планируется завершить в течение 30 дней», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

В администрации города добавили, что трамваи по мосту будут ходить, как обычно. Водителей попросили учитывать ремонт при планировании маршрута.

Ремонт деформационного шва займет около месяца
Ремонт деформационного шва займет около месяца
На данном участке организовано реверсивное движение
На данном участке организовано реверсивное движение

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на месяц ограничено движение на мосту Металлургического района в районе Коксохима. Здесь будут ремонтировать деформационный шов, сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с проведением гарантийного ремонта деформационного шва введено реверсивное движение с установкой временного светофора на проезжей части путепровода № 1 ОАО „ЧМК“ на пересечении улиц Монтажников и Морской в Металлургическом районе. Работы планируется завершить в течение 30 дней», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. В администрации города добавили, что трамваи по мосту будут ходить, как обычно. Водителей попросили учитывать ремонт при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...