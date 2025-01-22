Челябинца осудили за кражу священного писания

Жителя Троицка (Челябинская область) осудили за кражу книги «Евангелия непрестольная» из храма преподобного Сергея Радонежского. Также после его визита пропали кресты, броши и прочие драгоценности. Злоумышленник выбил для себя сделку и отделался условным сроком, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. „а“, „б“ ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличия на иждивении двоих малолетних детей, изобличения соучастника преступления назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Мужчина решил ограбить храм в августе 2024 года. В этот момент он был пьян. Вместе с соучастником ночью он проник в здание, и вынес книгу «Евангелия непрестольная», позолоченный крест, кольца, броши, около 80 крестиков и иные ценности. В ходе следствия все похищенное имущество было возвращено в полном объеме.
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