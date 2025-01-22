22 января 2025

Пермский университет упрочил позиции в рейтинге Times Higher Education

© Служба новостей «URA.RU»
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Британский журнал отметил работу ПГНИУ по направлению социальных наук
Британский журнал отметил работу ПГНИУ по направлению социальных наук Фото:

Пермский университет (ПГНИУ) попал в рейтинг вузов мира британского журнала Times Higher Education. В вузе отмечают, что впервые аналитиками отмечено направление социальных наук в ПГНИУ.

«Пермский университет впервые вошел в число лучших в мире по двум направлениям: естественные и социальные науки. Если в первой группе наук ПГНИУ представлен традиционно, то во второй был включен впервые», — сообщает университет в Telegram.

Times Higher Education включает в предметную группу естественных наук математику и статистику, физику и астрономию, химию, геологию, науки об окружающей среде, земле и океане; в социальные науки — медиа и коммуникации, политику и международные отношения, социологию, географию.

На сайте рейтинга указано, что в целом Пермский университет входит в категорию учебных заведений, которые занимают последнюю строку «1500+». В этом же списке находится и Пермский Политех (ПНИПУ).

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Пермский университет (ПГНИУ) попал в рейтинг вузов мира британского журнала Times Higher Education. В вузе отмечают, что впервые аналитиками отмечено направление социальных наук в ПГНИУ. «Пермский университет впервые вошел в число лучших в мире по двум направлениям: естественные и социальные науки. Если в первой группе наук ПГНИУ представлен традиционно, то во второй был включен впервые», — сообщает университет в Telegram. Times Higher Education включает в предметную группу естественных наук математику и статистику, физику и астрономию, химию, геологию, науки об окружающей среде, земле и океане; в социальные науки — медиа и коммуникации, политику и международные отношения, социологию, географию. На сайте рейтинга указано, что в целом Пермский университет входит в категорию учебных заведений, которые занимают последнюю строку «1500+». В этом же списке находится и Пермский Политех (ПНИПУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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