Пермский университет упрочил позиции в рейтинге Times Higher Education

Пермский университет (ПГНИУ) попал в рейтинг вузов мира британского журнала Times Higher Education. В вузе отмечают, что впервые аналитиками отмечено направление социальных наук в ПГНИУ.
«Пермский университет впервые вошел в число лучших в мире по двум направлениям: естественные и социальные науки. Если в первой группе наук ПГНИУ представлен традиционно, то во второй был включен впервые», — сообщает университет в Telegram.
Times Higher Education включает в предметную группу естественных наук математику и статистику, физику и астрономию, химию, геологию, науки об окружающей среде, земле и океане; в социальные науки — медиа и коммуникации, политику и международные отношения, социологию, географию.
На сайте рейтинга указано, что в целом Пермский университет входит в категорию учебных заведений, которые занимают последнюю строку «1500+». В этом же списке находится и Пермский Политех (ПНИПУ).
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