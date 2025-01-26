Челябинский контрактник, по вине которого погиб пассажир, отделался условкой

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, по вине которого в ДТП погиб один из пассажиров его автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили условный срок.
«Суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года, с аналогичным сроком лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что военный предпринял все попытки для заглаживания вины. Он полностью возместил потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред.
Авария произошла в конце лета 2024 года. Контрактник ехал по загородной дороге с двумя пассажирами. Он не заметил, когда впереди идущий автомобиль начал тормозить. Желая избежать столкновения, военный вывернул руль вправо и улетел в кювет. От удара один из пассажиров скончался на месте аварии, другой получил травмы.
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