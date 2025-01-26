26 января 2025

Челябинский контрактник, по вине которого погиб пассажир, отделался условкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд не стал отправлять военного в колонию
Суд не стал отправлять военного в колонию Фото:

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, по вине которого в ДТП погиб один из пассажиров его автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили условный срок.

«Суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года, с аналогичным сроком лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что военный предпринял все попытки для заглаживания вины. Он полностью возместил потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред.

Авария произошла в конце лета 2024 года. Контрактник ехал по загородной дороге с двумя пассажирами. Он не заметил, когда впереди идущий автомобиль начал тормозить. Желая избежать столкновения, военный вывернул руль вправо и улетел в кювет. От удара один из пассажиров скончался на месте аварии, другой получил травмы.

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Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, по вине которого в ДТП погиб один из пассажиров его автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили условный срок. «Суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года, с аналогичным сроком лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что военный предпринял все попытки для заглаживания вины. Он полностью возместил потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред. Авария произошла в конце лета 2024 года. Контрактник ехал по загородной дороге с двумя пассажирами. Он не заметил, когда впереди идущий автомобиль начал тормозить. Желая избежать столкновения, военный вывернул руль вправо и улетел в кювет. От удара один из пассажиров скончался на месте аварии, другой получил травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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