Мальчик из Тобольска спас тонущую екатеринбурженку в Таиланде

Шестиклассник из Тобольска спас тонущую жительницу Екатеринбурга в Таиланде. Об этом сообщили в группе городской спортивной школы №1 в соцсети «ВКонтакте». Губернатор региона Александр Моор вручил мальчику знак отличия «За мужественный поступок».
«Мы были на Кароне (пляж в Таиланде — прим. ред.). Я с младшими детьми подальше в море зашла, там волны меньше, а Егор ближе к берегу был. Он нырял, боковым зрением увидел в 5-7 метрах часть ноги и поплыл к ней. Человека за руку подтянул и до берега дотащил. Женщина, Галина Игоревна, в круге была, волна его выбила, и она начала тонуть», — рассказала мама мальчика.
Известно, что шестиклассник занимается дзюдо. Туристка, которую спас мальчик, живет в Екатеринбурге. По возвращению в Россию она обратилась в одно из ведомств, после чего юного тоболяка наградили.
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