В зоне СВО начали применять портативный аэродром для дронов «Муравей»

В зоне СВО российские военные начали использовать портативный аэродром для дронов «Муравей», разработанный конструкторским бюро (КБ) «Гермес», позволяющий беспилотникам взлетать из труднодоступных мест. Об этом рассказал представитель КБ.
«Наши специалисты разработали радиоуправляемую тележку „Муравей“, оснащенную помехозащищенной связью „Гермес“. Тележка предназначена для перевозки любых грузов и также может применяться в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов», — передает слова сотрудника организации ТАСС.
Он добавил, что тележка оснащена помехозащищенной связью и наземной станцией управления, что позволяет доставлять дроны в режиме гибернации и осуществлять их запуск по одному в нужном направлении. Компактные размеры «Муравья» — 80 на 90 сантиметров и вес 27 килограммов с грузоподъемностью до 25 килограммов делают его удобным для использования. Благодаря камуфляжу, тележка остается незаметной для противника, что дает возможность осуществлять неожиданные атаки, заключил представитель КБ.
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