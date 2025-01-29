29 января 2025

Квартиры и дома в Челябинске подключили к теплу после аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тепло вернулось в дома в Ленинском районе
Тепло вернулось в дома в Ленинском районе Фото:

По результатам ночной работы аварийных служб отопление в многоквартирных и частных домах Ленинского района Челябинска восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Оперативный штаб под руководством главы города Алексея Ложкина завершил работу. В течение дня бригады УСТЭК и управляющей компании продолжат проверять внутридомовые сети», — отмечают в пресс-службе администрации города.

Коммунальным службам предстоит проверить сети на наличие повреждений. Жителям пообещали оперативно отрабатывать все заявки по конкретным адресам.

Из-за аварийного отключения электроэнергии на подстанции Ленинский район вечером 29 января оказался частично без отопления, что спровоцировало аварию на теплосетях. Без тепла остались 96 многоквартирных и 16 частных дома. По поручению губернатора Алексея Текслера был развернут оперативный штаб. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По результатам ночной работы аварийных служб отопление в многоквартирных и частных домах Ленинского района Челябинска восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Оперативный штаб под руководством главы города Алексея Ложкина завершил работу. В течение дня бригады УСТЭК и управляющей компании продолжат проверять внутридомовые сети», — отмечают в пресс-службе администрации города. Коммунальным службам предстоит проверить сети на наличие повреждений. Жителям пообещали оперативно отрабатывать все заявки по конкретным адресам. Из-за аварийного отключения электроэнергии на подстанции Ленинский район вечером 29 января оказался частично без отопления, что спровоцировало аварию на теплосетях. Без тепла остались 96 многоквартирных и 16 частных дома. По поручению губернатора Алексея Текслера был развернут оперативный штаб. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...