Квартиры и дома в Челябинске подключили к теплу после аварии

По результатам ночной работы аварийных служб отопление в многоквартирных и частных домах Ленинского района Челябинска восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Оперативный штаб под руководством главы города Алексея Ложкина завершил работу. В течение дня бригады УСТЭК и управляющей компании продолжат проверять внутридомовые сети», — отмечают в пресс-службе администрации города.
Коммунальным службам предстоит проверить сети на наличие повреждений. Жителям пообещали оперативно отрабатывать все заявки по конкретным адресам.
Из-за аварийного отключения электроэнергии на подстанции Ленинский район вечером 29 января оказался частично без отопления, что спровоцировало аварию на теплосетях. Без тепла остались 96 многоквартирных и 16 частных дома. По поручению губернатора Алексея Текслера был развернут оперативный штаб.
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