Из-за аварии на подстанции район Челябинска оказался без отопления

Из-за аварийного отключения электроэнергии на подстанции Ленинский район Челябинска оказался частично без отопления. По поручению губернатора Алексея Текслера развернут оперативный штаб, который координирует работу всех служб. Об этом сообщают URA.RU в мэрии.
«Предварительно, причиной послужило аварийное отключение электроэнергии на подстанции и последующая остановка центрального теплового пункта „Сельмаш“. Это повлекло повреждения на теплотрассе. По поручению губернатора в составе оперативного штаба работают глава города Алексей Лошкин, вице-мэр Александр Астахов, начальник Управления ЖКХ Вадим Храмцов, представители УСТЭК и управляющей компании», — говорится в заявлении мэрии.
В результате инцидента без отопления остались 96 многоквартирных и 16 частных дома Ленинского района. Сейчас центральный тепловой пункт «Сельмаш» запущен в работу. Идут восстановительные работы в жилом секторе. На месте работают 15 аварийных бригад, теплоснабжение восстановлено в 21 многоквартирном доме.
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