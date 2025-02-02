Под Челябинском утром 2 февраля на автодороге, соединяющей поселок Западный с трассой Шершни, женщина за рулем Ford Focus въехала в дерево. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«На третьем километре данной автодороги 56-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем Ford Focus, не справилась с управлением. Машина съехала в правый кювет, после чего произошло столкновение с деревом», — отмечает пресс-служба ведомства.
В результате аварии водитель получила травмы. В момент ДТП женщина была пристегнута ремнем безопасности.
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