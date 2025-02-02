02 февраля 2025
01 февраля 2025

Под Челябинском автомобиль Ford Focus въехал в дерево. Фото

Под Челябинском Ford Focus въехал в дерево
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии
Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии Фото:

Под Челябинском утром 2 февраля на автодороге, соединяющей поселок Западный с трассой Шершни, женщина за рулем Ford Focus въехала в дерево. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. 

«На третьем километре данной автодороги 56-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем Ford Focus, не справилась с управлением. Машина съехала в правый кювет, после чего произошло столкновение с деревом», — отмечает пресс-служба ведомства. 

В результате аварии водитель получила травмы. В момент ДТП женщина была пристегнута ремнем безопасности.

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Под Челябинском утром 2 февраля на автодороге, соединяющей поселок Западный с трассой Шершни, женщина за рулем Ford Focus въехала в дерево. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.  «На третьем километре данной автодороги 56-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем Ford Focus, не справилась с управлением. Машина съехала в правый кювет, после чего произошло столкновение с деревом», — отмечает пресс-служба ведомства.  В результате аварии водитель получила травмы. В момент ДТП женщина была пристегнута ремнем безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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