Shaman рассказал, какая любовь объединяет его и Мизулину

Shaman сказал, что их с Мизулиной объединяет любовь к России
© Служба новостей «URA.RU»
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Shaman рассказал, что объединяет его и Мизулину
Shaman рассказал, что объединяет его и Мизулину Фото:

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о своих отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Он заявил, что их объединяет любовь к России.

«Если у вас вопрос, что нас объединяет с Екатериной Мизулиной. Во-первых, это любовь к России...» — ответил на вопрос журналиста российский исполнитель. Для того, чтобы узнать остальную информацию, Shaman посоветовал посетить его грядущий концерт.

В интернете ранее появлялись видео и фотографии, где артист в шутливой манере изображает поцелуй с руководителем Лиги безопасного интернета. Слухи о романе Мизулиной и Дронова стали распространяться в соцсетях одновременно с информацией о его разводе. Конкретных подтверждений этому нет, однако пара не раз делала намеки в своих соцсетях.

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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о своих отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Он заявил, что их объединяет любовь к России. «Если у вас вопрос, что нас объединяет с Екатериной Мизулиной. Во-первых, это любовь к России...» — ответил на вопрос журналиста российский исполнитель. Для того, чтобы узнать остальную информацию, Shaman посоветовал посетить его грядущий концерт. В интернете ранее появлялись видео и фотографии, где артист в шутливой манере изображает поцелуй с руководителем Лиги безопасного интернета. Слухи о романе Мизулиной и Дронова стали распространяться в соцсетях одновременно с информацией о его разводе. Конкретных подтверждений этому нет, однако пара не раз делала намеки в своих соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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