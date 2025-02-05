Shaman рассказал, какая любовь объединяет его и Мизулину

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о своих отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Он заявил, что их объединяет любовь к России.
«Если у вас вопрос, что нас объединяет с Екатериной Мизулиной. Во-первых, это любовь к России...» — ответил на вопрос журналиста российский исполнитель. Для того, чтобы узнать остальную информацию, Shaman посоветовал посетить его грядущий концерт.
В интернете ранее появлялись видео и фотографии, где артист в шутливой манере изображает поцелуй с руководителем Лиги безопасного интернета. Слухи о романе Мизулиной и Дронова стали распространяться в соцсетях одновременно с информацией о его разводе. Конкретных подтверждений этому нет, однако пара не раз делала намеки в своих соцсетях.
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