Какой силы магнитная буря 7 февраля: прогноз солнечной активности

В пятницу, 7 февраля, ожидается магнитная буря, которая может повлиять как на самочувствие человека, так и на работу техники. Какой силы будут возмущения магнитосферы и как снизить их влияние на людей и машины — в материале URA.RU.
Прогноз солнечной активности на 7 февраля 2025 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 7 февраля 2025 года ожидается умеренная солнечная активность. Вероятность магнитных бурь составляет 12%. Геомагнитные возмущения прогнозируются с вероятностью 30%. Это означает, что существует риск влияния солнечной активности на самочувствие метеозависимых людей и работу электронных устройств.
Ожидаемая сила магнитной бури 7 февраля по шкале Кр
Ожидается, что магнитная буря 7 февраля будет умеренной силы, в три балла по шкале Кр. Шкала Кр используется для оценки интенсивности геомагнитных возмущений и варьируется от 0 до 9 баллов. Буря силой пять баллов может вызвать ухудшение самочувствия у людей с повышенной метеочувствительностью, а также привести к сбоям в работе навигационных систем и электросетей.
Магнитная активность в городах России
Магнитная активность 7 февраля затронет большинство регионов России. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, ожидаются умеренные геомагнитные возмущения. Жителям этих городов рекомендуется следить за своим самочувствием и при необходимости принимать профилактические меры. В северных регионах страны, например, в Мурманске и Норильске, влияние магнитной бури может быть более выраженным из-за близости к полярным широтам.
Как защититься от негативного влияния магнитных бурь
Существует ряд простых рекомендаций, которые помогут снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм:
1. Соблюдайте режим сна и отдыха, старайтесь избегать стрессовых ситуаций.
2. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.
3. Проводите больше времени на свежем воздухе, занимайтесь умеренной физической активностью.
4. Откажитесь от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя.
5. Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами, особенно магнием и калием.
Если вы страдаете хроническими заболеваниями или имеете высокую метеочувствительность, заранее проконсультируйтесь с врачом и следуйте его рекомендациям.
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