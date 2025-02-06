Финское правительство призывает население готовиться к войне. Страна погружена в атмосферу военного психоза, считает посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.
«В стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Финов запугивают „агрессивными российскими планами“. Призывают готовиться к войне. Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в СМИ благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и прочее», — рассказал глава дипмиссии РФ в интервью РИА Новости.
По мнению Кузнецова, тенденция обусловлена желание финского руководства оправдать вступление в НАТО и рост военных расходов. Ранее Кремль назвал вступление Швеции и Финляндии в альянс бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных нацинтересов — у границ Финляндии вслед за этим появятся российские войска и системы поражения.
В последние годы РФ заявляет о беспрецедентной активности военных формирований НАТО у западных границ. Журналисты выяснили, что финские наемники под видом медицинских волонтеров участвуют в боевых действиях на стороне Киева в зоне СВО.
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