06 февраля 2025

Посол РФ Кузнецов: финские власти призывают граждан готовиться к войне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению главы дипмиссии РФ, финские власти искусственно «подогревают» провоенные настроения среди граждан
По мнению главы дипмиссии РФ, финские власти искусственно «подогревают» провоенные настроения среди граждан Фото:

Финское правительство призывает население готовиться к войне. Страна погружена в атмосферу военного психоза, считает посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

«В стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Финов запугивают „агрессивными российскими планами“. Призывают готовиться к войне. Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в СМИ благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и прочее», — рассказал глава дипмиссии РФ в интервью РИА Новости.

По мнению Кузнецова, тенденция обусловлена желание финского руководства оправдать вступление в НАТО и рост военных расходов. Ранее Кремль назвал вступление Швеции и Финляндии в альянс бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных нацинтересов — у границ Финляндии вслед за этим появятся российские войска и системы поражения.

В последние годы РФ заявляет о беспрецедентной активности военных формирований НАТО у западных границ. Журналисты выяснили, что финские наемники под видом медицинских волонтеров участвуют в боевых действиях на стороне Киева в зоне СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финское правительство призывает население готовиться к войне. Страна погружена в атмосферу военного психоза, считает посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов. «В стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Финов запугивают „агрессивными российскими планами“. Призывают готовиться к войне. Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в СМИ благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и прочее», — рассказал глава дипмиссии РФ в интервью РИА Новости. По мнению Кузнецова, тенденция обусловлена желание финского руководства оправдать вступление в НАТО и рост военных расходов. Ранее Кремль назвал вступление Швеции и Финляндии в альянс бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных нацинтересов — у границ Финляндии вслед за этим появятся российские войска и системы поражения. В последние годы РФ заявляет о беспрецедентной активности военных формирований НАТО у западных границ. Журналисты выяснили, что финские наемники под видом медицинских волонтеров участвуют в боевых действиях на стороне Киева в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...