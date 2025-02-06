Суд в Армении арестовал по подозрению в хулиганстве граждан России

Ереванский суд общей юрисдикции принял решение арестовать на два месяца граждан России, задержанных по подозрению в хулиганстве в метрополитене Еревана. Информация об этом поступила от портала криминальной хроники Shamshyan.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя, и пятеро указанных лиц были задержаны и переведены из суда в соответствующее учреждение уголовной службы Министерства юстиции», — говорится в сообщении. По данным портала, арест был осуществлен по ходатайству Следственного комитета Армении. Это решение касается четырех россиян и одного гражданина Литвы, которые были задержаны за вандализм. Инцидент произошел после того, как один из пассажиров нажал на кнопку аварийной остановки поезда: «Пока машинист докладывал диспетчеру о случившемся, группа из пяти человек в масках разрисовала вагоны краской с внешней стороны».
Помимо задержания, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанные были пойманы при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт «Баграташен» на границе с Грузией. По законодательству Армении, за такие действия может быть наложен штраф в размере 50-кратной минимальной заработной платы или арест до одного месяца, однако в данном случае суд выбрал более строгую меру наказания.
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