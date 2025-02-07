Суд не увидел сговора на 520 млн на челябинских торгах по медтехнике

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В торговле медтехникой кассационный суд снова не увидел сговора
В торговле медтехникой кассационный суд снова не увидел сговора Фото:

Арбитражный суд Уральского округа поставил точку в споре челябинского УФАС с поставщиками медицинской техники, заподозренными в многомиллионном сговоре. Как следует из материалов дела, кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу надзорного ведомства.

«Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отмечено в определении суда.

Документ принят в закрытом заседании, подробностей нет. Вынося решение о сговоре год назад, УФАС указывало на несколько подозрительных обстоятельств. Поставщики несколько раз оказывались единственными участниками торгов. Ведомство выявило факты, когда их конкуренты отказывались от участия в аукционах.

При изучении вопроса УФАС изучило данные по более чем ста торгам. Заключение о сговоре ведомство вынесло по 49 закупкам, по которым на момент рассмотрения дела не вышли сроки давности.

В июле 2024 года челябинский арбитраж не стал поддерживать УФАС. От ответственности тогда освободили 16 компаний. В их числе есть такие фирмы как «ТрансМед», «Сиб-АПН», «Газнефтеснаб» и другие.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФАС. Ответ будет опубликован, когда поступит.

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Арбитражный суд Уральского округа поставил точку в споре челябинского УФАС с поставщиками медицинской техники, заподозренными в многомиллионном сговоре. Как следует из материалов дела, кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу надзорного ведомства. «Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отмечено в определении суда. Документ принят в закрытом заседании, подробностей нет. Вынося решение о сговоре год назад, УФАС указывало на несколько подозрительных обстоятельств. Поставщики несколько раз оказывались единственными участниками торгов. Ведомство выявило факты, когда их конкуренты отказывались от участия в аукционах. При изучении вопроса УФАС изучило данные по более чем ста торгам. Заключение о сговоре ведомство вынесло по 49 закупкам, по которым на момент рассмотрения дела не вышли сроки давности. В июле 2024 года челябинский арбитраж не стал поддерживать УФАС. От ответственности тогда освободили 16 компаний. В их числе есть такие фирмы как «ТрансМед», «Сиб-АПН», «Газнефтеснаб» и другие. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФАС. Ответ будет опубликован, когда поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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