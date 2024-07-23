Челябинский суд не признал сговор на торгах по медтехнике на полмиллиарда рублей

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Суд не увидел сговора на торгах общей суммой в полмиллиарда рублей
Суд не увидел сговора на торгах общей суммой в полмиллиарда рублей Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказался признавать сговор на торгах по медицинской технике общей суммой в 520 млн рублей. Как следует из решения, ответственности освободили 16 компаний.

«Признать недействительным решение УФАС по Челябинской области в части пунктов с третьего по девятнадцатый и пункта 21. В удовлетворении остальной части требований заявителей отказать», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

В отмененных пунктах УФАС перечислило компании, которые, о мнению ведомства, стали создателями картеля на торгах. Среди них такие фирмы как «Медсервис-Регион», «Сиб-АПН», «Газнефтеснаб», «Медпроект-Зауралье», «ТрансМед», «Уральская компания» и другие.

Первая жалоба на действия участников была направлена в УФАС в 2020 году. Однако первая проверка нарушений не выявила. Однако после обращения Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО ведомство провело более доскональный анализ. Вскрылись факты с признаками сговора. Фирмы неоднократно становились единственными участниками закупок в условиях, когда другие претенденты снимались с торгов.

Суд отменил пункт о передаче дела должностному лицу УФАС, которое должно было принять решение о привлечении виновных к административной ответственности. Мотивация суда в настоящий момент отсутствует.

При подготовке материала URA.RU попыталось выяснить позицию УФАС в свете вынесенного судом решения. К моменту публикации ответ не получен и будет размещен по мере поступления.

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Арбитражный суд Челябинской области отказался признавать сговор на торгах по медицинской технике общей суммой в 520 млн рублей. Как следует из решения, ответственности освободили 16 компаний. «Признать недействительным решение УФАС по Челябинской области в части пунктов с третьего по девятнадцатый и пункта 21. В удовлетворении остальной части требований заявителей отказать», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. В отмененных пунктах УФАС перечислило компании, которые, о мнению ведомства, стали создателями картеля на торгах. Среди них такие фирмы как «Медсервис-Регион», «Сиб-АПН», «Газнефтеснаб», «Медпроект-Зауралье», «ТрансМед», «Уральская компания» и другие. Первая жалоба на действия участников была направлена в УФАС в 2020 году. Однако первая проверка нарушений не выявила. Однако после обращения Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО ведомство провело более доскональный анализ. Вскрылись факты с признаками сговора. Фирмы неоднократно становились единственными участниками закупок в условиях, когда другие претенденты снимались с торгов. Суд отменил пункт о передаче дела должностному лицу УФАС, которое должно было принять решение о привлечении виновных к административной ответственности. Мотивация суда в настоящий момент отсутствует. При подготовке материала URA.RU попыталось выяснить позицию УФАС в свете вынесенного судом решения. К моменту публикации ответ не получен и будет размещен по мере поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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